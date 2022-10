Gonzalo Enrique Muñoz, líder de los Wachiturros cayó del escenario luego de tocar en Cochabamba, Bolivia y debió ser operado de urgencia tras golpearse en la cabeza. Desde las redes sociales, sus compañeros pidieron cadena de oración y están organizando una colecta para afrontar los gastos. Jesica, su pareja, habló con el portal Teleshow sobre la salud del músico.

“Está estable, va recuperando, esta tarde le hacen una nueva tomografía para ver la evolución, ayer hicieron una y Dios mediante si sale bien esta, si hay menos inflamación, y lo que quedó del coágulo se va disolviendo, estaríamos aptos para poder sacarle el respirador artificial”, dijo esperanzada.

Por el momento, él continúa internado en Cochabamba donde ocurrió el grave accidente y donde fue hospitalizado de inmediato. Su pareja está con él y puede visitarlo tres horas al día, dos por la mañana y una por la tarde. “Gente por favor hagamos una cadena de oración, tienen que operarlo de urgencia, está internado de gravedad. La operación cuesta 15 mil dólares, si no s opera tiene riesgo de hidrocefalia”, contaron en las redes sociales de él y compartieron los datos del CBU para colaborar con la causa.

Desde las redes sociales pidieron una cadena de oración por Gonzalo

“Gonza ya fue intervenido y salió bien, ya aportamos algo de la plata que veníamos haciendo para nuestro amigo y el dueño del boliche donde fue el accidente también aportó algo”, confirmó hoy su compañero DJ Memo, a Nosotros a la mañana, entre lágrimas y siguió: “Estamos viviendo una pesadilla. Esto es un golpe fuerte porque peligra la vida de mi amigo pero seguimos poniendo el pecho a la situación y seguiremos con las presentaciones para pagar la internación de Gonza, nos cobran 7.000 bolivianos por día, que sería como mil dólares”.

Memo contó que fue él quien tuvo que firmar la autorización para la intervención y dijo que no dudó ni un segundo y que a pesar del dinero que les piden por asistirlo, priorizó a su amigo. “La peleamos hasta que pudo ser asistido, si uno no dispone de dinero... acá no es como la Argentina”, agregó y dijo que la cónsul argentina en Bolivia se contactó con ellos.

La idea de ellos es que puedan trasladarlo al país en un avión sanitario para poder atenderse acá, ya que el tratamiento en principio, sería largo, según contó.

En mayo de este año Gonzalo había contado en América que la conocida marca “del cocodrilo” le había pagado a la banda para que dejara de usar sus prendas. “A nosotros no, a la oficina (por su representante). A nosotros no nos llegó nada. Después de ahí nos vistió otra”.

“La marca la usábamos porque venía mucho de colores. Y como nosotros usábamos muchas cosas de colores era lo mejor vestir con eso. Y después Tommy empezó a fabricar ropas así y pasó ese problema y se ofreció y fuimos con esa”, recordó y siguió: “En ese tiempo (la marca del cocodrilo) la usaba un empresario o un abogado. Era como que la marca se la bajábamos”.

Wachiturros

La banda se formó en el 2011 y debutaron en mayo de ese año en Pasión de Sábado. Llegaron a estar en el programa de Susana Giménez donde tiraron unos pasos y hasta fueron tapa de Gente. “No me olvido más cómo nos recibió la gente. Enseguida teníamos shows y ya estábamos arriba”, había contado Gonzalo hace un tiempo.