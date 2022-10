En una sesión maratónica que comenzó al mediodía y terminará durante la madrugada-mañana del miércoles la Cámara de Diputados, que comanda Cecilia Moreau, buscará aprobar y girar al Senado el proyecto de Presupuesto 2023, tras más de un mes de debate en la comisión de Hacienda. Aún hay varios artículos en puja y la principal oposición de Juntos por el Cambio votará dividida, ante indefiniciones en un interbloque que no tiene, desde hace casi un año, una jefatura consolidada.

Hay un artículo que presenta máxima tensión para el oficialismo, que es el que prorroga hasta finales de 2023 la potestad de tocar retenciones. El interbloque federal, que maneja Alejandro “Topo” Rodríguez, ya anticipó su rechazo pleno y se espera que se una todo Juntos por el Cambio -que pretende modificarlo- y los liberales -se prestará atención a ausencias en recinto- para eliminarlo. Otro tema importante de preocupación en las últimas horas se dio por un eventual pago de Ganancias en todo el Poder Judicial.









Presupuesto 2023: inflación



Un punto clave está relacionado con la inflación: el oficialismo aceptó una “cláusula gatillo” para que se revise, a fines de agosto, próximo las cifras proyectadas. Si exceden en un 10% lo pensado para ese momento, o si se supera el 10% de recursos, el Ejecutivo deberá enviar un proyecto al Congreso para que, en un mes, se defina la redirección de gastos. Si no ocurre eso, el Gobierno lo hará vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).



Deuda con Cammesa y precios del transporte

Las provincias volverán a esquilmar, como siempre -y sin importar el signo político- a cualquier gestión nacional. Por caso, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) cobrará la deuda con distritos en ocho años (96 meses). Pasado dicho plazo, el Gobierno podrá retener partidas presupuestarias, pero bajo ningún punto se frenará la coparticipación.

En relación con los subsidios al transporte para el interior del país -reclamo algo lógico por la desigualdad ante el AMBA-, se ratificó el compromiso del ministro de Economía, Sergio Massa, con gobernadores oficialistas y opositores, y el piso para 2023 subirá a $85.000 millones. Además habrá un consejo federal para revisar dicha aplicación y la implementación de la SUBE. Ayer, el tigrense avanzó con una solución provisoria para desactivar paros varios por la situación del último trimestre del corriente año.

Está vigente el pedido de la secretaria parlamentaria del Frente de Todos, la camporista Paula Penacca, para que los viajes aéreos sean más caros y que una tasa nueva sea direccionada a fondear la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

En comparación con la iniciativa original, el oficialismo aumentó las partidas por más de $320.000 millones. De allí la disputa por Ganancias en el Poder Judicial, que significarían -según el oficialismo- $237.000 millones. También se subirán impuestos internos para sostener el cada vez más discutido régimen de beneficios impositivos fueguino. En tanto, la oposición logró que se puedan deducir gastos educativos en Ganancias.



El debate en el recinto

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, sostuvo: "El crecimiento es fundamental para poder encarar los diversos problemas que tenemos por delante, aunque está claro que hace falta un Estado activo que actúe en la regulación de la puja a favor de los que menos tienen y más necesitan".

El oficialista y representante de la provincia de Entre Ríos, Marcelo Casaretto, remarcó: "Este es un Presupuesto que marca el crecimiento de la Argentina, ese era uno de los desafíos. El otro era crear empleos y bajar la inflación hacia 2023. Proyectamos un déficit fiscal del 1,9% y una disminución gradual de la emisión monetaria".

Desde Juntos por el Cambio, el legislador y economista Luciano Laspina expresó que "este Presupuesto se queda a mitad de camino". A su criterio, "no prioriza el gasto y el ajuste recae fundamentalmente en tarifas, hay muy poco de ajuste en términos de reformas del gasto del Estado".

El diputado del Pro Martín Tetaz hizo hincapié en eliminar los impuestos a las exportaciones, considerando la falta de dólares suele haber en el país: "Argentina tiene crisis en la balanza de pagos, una cada cinco años. Ha tenido 15 en los últimos 75 años. Somos el único país de la región que sistemáticamente se queda sin dólares. Porque le ponemos impuesto a los dólares. Es tan ridículo ponerle impuesto a los dólares, en un país que no tiene dólares, como ponerle impuesto a las vacunas en el medio de la pandemia".

Además cuestionó el impuesto de Ganancias al Poder Juducial: "Nosotros no queremos sostener ningún privilegio, pero queremos ir más a fondo. Proponemos una reforma integral que elimine todos los privilegios y que lo recaudado sea utilizado para bajar impuestos".

Sobre la cuestión en debate dijo que "el artículo 16 de la Constitución es claro, y dice que todos sus habitantes son iguales ante la ley, la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas".

Hugo Romero, representando a Córdoba por la UCR, dijo que el proyecto "no define un programa de gobierno, no deja de lado la política de parches y no genera señales fuertes para construir confianza y cambiar el rumbo de Argentina".

💬| @SartoriDiegoH: “Celebro el estar debatiendo la 'ley de leyes' que le debíamos al pueblo argentino. Esta herramienta es vital para que se pueda trabajar y construir un país que nos abarque a todos. Nuestro voto será positivo en general”.

Una de las exposiciones más llamativas fue la del líder La Libertad Avanza, Javier Milei, quien visualizó una inflación del 200% y rechazó el Presupuesto 2023, tildándolo de "mamarracho". También sostuvo que "el déficit fiscal es inmoral".

Romina del Plá, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), criticó: "Tenemos un Presupuesto que está claro que es una estafa para la población, el ajuste es para sostener un negociado antinacional y antipopular de la deuda que no se termina de resolver". En sintonía, Myriam Bregman señaló que el proyecto es "un ataque escandaloso al pueblo trabajador".

En cuanto al Impuesto a las Ganancias para funcionarios del Poder Judicial, Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, sostuvo: "Bravuconadas, no". En concreto, recordó que ya pagan Ganancias: "Fue en el Gobierno de Cambiemos que se aprobó una ley que obligó a partir del 1 de enero del 2017 a pagar Ganancias a todos los miembros del Poder Judicial que se incorporaran a partir de esa fecha". Para la legisladora, la actual iniciativa sería una jugada para generar "malestar" en la sociedad, por una eventual decisión que podría adoptar la Justicia, en clara alusión a la causa "Vialidad", donde se acusa a Cristina Fernández de Kirchner. También lamentó un "ajuste en educación" y otras áreas sensibles.

Leopoldo Moreau, del Frente de Todos, repasó que el debate por el Impuesto a las Ganancias sobre funcionarios del Poder Judicial lleva muchos años, y que no se trata de "una revancha" del oficialismo por algún tipo de determinación en casos que involucren a funcionarios. Así, recordó la Ley 24.631, votada en 1996, "incluyendo a legisladores y magistrados" en esa carga tributaria. "Y me podría ir más atrás, a la Ley de Emergencia del 89", sumó. A su vez, repasó que la legislación del 96 fue modificada por la propia Corte Suprema, que se excluyó al Poder Judicial de pagar el impuesto. Y finalizó: "Le pido al Congreso que no demos el espectáculo de ser débiles con los fuertes".

A su turno, Gerardo Milman del Pro, hizo una referencia al reality show Gran Hermano para hablar de la actualidad política del Gobierno nacional. "Hoy en día en el Gobierno se desarrolla un Gran Hermano al revés, donde cada semana un ministro se autonomina para irse de la Casa Rosada brindando el lamentable espectáculo del sálvese que pueda, acción que millones de argentinos no pueden realizar por que se encuentran inmovilizados bajo el yugo que el populismo nos impuso", criticó.

Además, dijo que el gobierno "pasa por alto los riesgos de la inflación y la financiación del déficit". "El populista piensa que el dinero crece en los arboles", añadió y criticó que no comprenden que "no se puede vivir por encima de las posibilidades" ya que "todo tiene un costo". "No hace falta saber mucho o tener un master en Economía para saber que la inflación es el impuesto más recesivo de los sectores populares", cuestionó.

"Hoy estamos debatiendo un presupuesto que nos refleja un modelo de país en extinción", concluyó Milman.

Desde el Interbloque Federal, Graciela Camaño coincidió con el PRO respecto a Ganancias al señalar que "el tema fue zanjado en 2016" y que intentar hacerlo de la manera en que lo propuso el oficialismo "llevaría a una declaración de inconstitucionalidad".

"Ganancias no está ni cerca de hacer justicia. Quisieron construir un conflicto: los trabajadores del Poder Judicial declararon una huelga", aseveró.

Con otra tónica, el líder parlamentario de Provincias Unidas, Luis Di Giácomo, cuestionó las formas: "Hubo alguna bravuconada de presentar algún proyecto a último momento que tendría que haberse meditado más detenidamente, y pudiendo los sectores haber llegado a algún tipo de acuerdo", señaló el representante de Juntos Somos Río Negro.

El diputado Rodolfo Tailhade también se refirió al debate sobre el impuesto a las Ganancias y cuestionó la respuesta de los jueces a la propuesta del oficialismo. En ese sentido, repasó posturas negativa de los judiciales de los últimos años, pero además recordó la posición a favor de los jueces de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y dijo irónicamente: "Supongo que cuando llegue a la Corte esto va a andar bien".

"Les quiero decir a los que se preocupan por los pobres jueces y fiscales que por ahí caen en la indigencia. No se cual es la preocupación de que paguen como todo hijo de vecino. Pero quédense tranquilos. Yo me tomé el trabajo de pedir declaraciones juradas de jueces y fiscales. No viven muy mal ni van a vivir mal si le sacamos el impuesto a las Ganancias", concluyó.

A su turno, el cambiemita Fernando Iglesias acusó al peronismo de realizar un ajuste con el Presupuesto 2023 y dijo a los peronistas que "fueron y son los mayores ajustadores de la historia". Acto seguido, realizó un repaso por diversas medidas de los distintos gobiernos justicialistas.

"Claro, no eran ajustes neoliberales, eran ajustes peronistas. Eran ajustes por inflación, como este ajuste que aplican ahora. Sin paros de la CGT, sin piqueteros, ni saqueos ni intentos de golpes de estado. Pero los ajustes más grandes de la historia, de ustedes. Pasó que a los días más felices, peronistas, se los concedo, les siguen los días más infelices", disparó.

Principales puntos del Presupuesto 2023



El proyecto tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi 29 billones de pesos, un déficit fiscal de 1,9% [cumpliendo las metas del FMI], una inflación proyectada en el 60% y destinar el 70% de los recursos a áreas sociales.

Los 25 puntos más importantes del Presupuesto 2023 son: