Boca le renovó contrato por dos años a Javier García

Mientras Boca intenta reflotar la negociación para renovar contrato con Agustín Rossi, hoy anunció la firma de Javier García hasta diciembre de 2024. Sin embargo, en las últimas horas llamó mucho la atención la ausencia de Sergio Romero en los festejos del campeonato el domingo pasado.

Javier García se ganó un lugar importante en el plantel xeneize aunque le toca jugar poco por el gran rendimiento de Rossi. El Consejo de Fútbol le renovó por dos años y seguirá en el club hasta los 37 años.

El arquero tendrá la oportunidad de atajar mañana ante Patronato por la semifinal de la Copa Argentina, en la que Boca irá por otro paso hacia la triple corona.

El tweet y la alegría

✍️ Javier García renovó su contrato hasta diciembre de 2024, junto a Marcelo Delgado del Consejo de Fútbol. ¡Felices de que sigas con nosotros, Javi! 👊🔵🟡🔵 pic.twitter.com/mfoS0hZQCs — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 25, 2022

“Felices de que sigas con nosotros, Javi”, anunció Boca en sus redes sociales con una foto de García junto a Marcelo Delgado.

Dónde está Sergio Romero: no estuvo en los festejos de Boca

La ausencia de Chiquito Romero en los festejos del campeonato de Boca no pasó desapercibida. No apareció en ninguna foto ni video en el vestuario y tampoco en el hotel. Según averiguó TN, el experimentado arquero está en Londres por temas personas relacionados a cuestiones impositivas.

Romero todavía no pudo atajar en Boca porque cuando se estaba poniendo a punto físicamente tuvo que ser operado de la rodilla derecha y no estará en condiciones de jugar hasta 2023.

Chiquito llegó para meterle presión a Rossi en medio de la negociación por la renovación de contrato, pero el arquero titular se convirtió en la figura del equipo y eso postergó el debut del ex seleccionado argentino.

Los títulos que puede ganar Boca en lo que queda de 2022

La emoción de los jugadores tras la victoria

El primer gran objetivo será la Copa Argentina. Este miércoles 26 de octubre a las 21:30 se enfrentará a Patronato por una de las semifinales del certamen. En caso de avanzar, definirá la competencia federal ante el vencedor de Banfield-Talleres, el domingo 30.

Luego llegará el turno del Trofeo de Campeones. El Xeneize, el mejor de la Copa de la Liga y la Liga Profesional, se enfrentará el domingo 6 de noviembre al ganador de Tigre y Racing, subcampeones de los torneos mencionados.

De esta manera, Boca puede cerrar el año con hasta cuatro títulos y seguir sumando estrellas a su rica historia.

Tras ganar la Liga Profesional, Boca estiró la ventaja en lo más alto de la tabla histórica de campeones

Hugo Benjamín Ibarra consiguió su primer título como entrenador del equipo profesional del Xeneize y aportó la estrella número 73 al club. Así, Boca le sacó cuatro títulos de diferencia a River, su clásico rival, en la tabla histórica de campeones del fútbol argentino.