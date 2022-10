Lo atacaron a patadas y con un hierro en la cabeza

La Unidad Fiscal de Atentados Contras las Personas, al mando de Pedro Gallo, pidió una audiencia que se llevó a cabo este martes 25 de octubre a los fines de formalizar la investigación y solicitar medidas de coerción contra una mujer de 28 años y un hombre de 20, sindicados como presuntos coautores del delito de lesiones graves. La víctima, que es vecino de los agresores, terminó internada en el Hospital Padilla. Manifestó desconocer los motivos del ataque.

Se los acusa de que el 13 de junio de este año, a las 20:00 horas, un joven estaba conversando con un amigo en la vereda de una casa ubicada en Rafael Obligado al 1500, en Villa 9 de Julio, cuando los imputados se aproximaron a él, que estaba de espaldas, y el acusado con un hierro en la mano (tipo garrote) le propinó un golpe en la cabeza, haciendo que cayera al piso. Luego, los acusados comenzaron a propinarle patadas, provocándole lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Tras narrar con precisión la teoría del caso y enumerar las evidencias recolectadas hasta el momento de la investigación, con el objetivo de cautelar el proceso, el auxiliar de fiscal Benjamín Gustavo Zavalía requirió que se le imponga a la pareja medidas de coerción de menor intensidad por el plazo de tres meses, entre ellas la restricción de acercamiento a la víctima y a su domicilio en un radio no menor de 200 metros. Al resolver, el juez actuante aceptó lo solicitado por la Fiscalía.

Juicio por Luis Espinoza: se levantó la audiencia

El Tribunal Oral Federal continúa el juicio por el crimen de Luis Armando Espinoza. En el debate serán juzgados nueve policías, un vigía comunal y un civil que habrían tenido participación en el hecho y que también deberán responder por la privación abusivamente de la libertad a Juan Antonio Espinoza.

En representación del Ministerio Público Fiscal estará el fiscal federal Pablo Camuña, quien recibió la causa luego de que el expediente fuera tratado por otras dos fiscalías. Mediante apelaciones se consideró que la muerte de Espinoza podría corresponder con una desaparición forzada. El juicio consistirá también en determinar si se aplica esa figura legal finalmente o si se lo contempla como homicidio agravado.

Este martes, declara Juan Antonio Espinoza, hermano de Luis y victima en esta causa: fue privado de la libertad por los policías acusados. Es el testigo clave en el caso, sin su testimonio, jamás se hubiera sabido lo que ocurrió.

“Me tenían abombado en la cabeza de tanto que me pegaban yo les preguntaba por qué”, cuenta Juan sobre el día en que iba andando a caballo y se topó con la represion policial de la carrera cuadrera.

“El caballo se ha asustado y me he caído”, cuenta Juan. “Estaba muy agitado y me han esposado para adelante porque si me esposaban para atrás me moría”, dice. Juan no tenía idea de que eran policías: todos iban de civil y nadie se identificó.