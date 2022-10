Johnny Depp intentó involucrar a Amber Heard en una muerte

A pesar de que hace varios meses se supo el resultado del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, todavía siguen apareciendo elementos que quedaron perdidos en la gran cantidad de fojas de ese proceso.

Entre los más de 6 mil documentos trascendió, en las últimas horas, un pedido que llamó la atención. Los representantes del actor habían intentando sacar a la luz un hecho desgraciado que sufrió un amigo de la actriz en el pasado y vincularlo con una detención de Heard cuando era adolescente.

Cómo fue el accidente en el que murió un amigo de Amber Heard

Se trata de lo que le ocurrió a Logan, un gran amigo de Heard que murió en un accidente a principios de la década de 2000. De acuerdo a la información que surgió de los documentos judiciales, los representantes legales de la protagonistas de Aquaman objetaron lo que pretendían instalar desde la parte de Depp.

“El señor Depp también interrogó a la señora Henriquez (la hermana de Amber Heard) sugiriendo que su hermana conducía el vehículo en el momento de la trágica muerte del amigo cercano a la señora Heard, Logan, cuando ambos eran adolescentes”, aseguró uno de los documentos que se filtraron.

Según la defensa de la actriz, que terminó siendo escuchada en ese momento por la Justicia, “no había una pizca de evidencia que respaldara esta escandalosa acusación: la señora Heard no estaba ni cerca del condado en el que ocurrió el accidente en ese momento y quedó devastada cuando se le notificó”.

El pedido estuvo relacionado con la intencionalidad de los representantes legales de Depp de querer evidenciar, de alguna manera, un comportamiento errático de la actriz.

Intentaron relacionar el accidente con una situación en la que sí tuvo culpas Heard y trascendió a partir de esta filtración: la actriz fue presa por conducir con una licencia suspendida en Texas, cuando era adolescente.

Según los informes, Heard tuvo un accidente en Texas cuando manejaba con el documento que presentaba una irregularidad. “Estas infracciones de tránsito ocurrieron cuando era menor, e incluso entonces, no son delitos graves ni delitos menores que involucren bajeza moral”, aseguraron desde la entonces defensa de la intérprete.

Ni un elemento ni el otro se usaron durante el proceso oral que determinó que Heard difamó a su ex, Johnny Depp, a quien le tiene que pagar más de 10 millones de dólares.

Johnny Depp está de novio con su abogada

Luego del ruidoso juicio contra Amber Heard, Johnny Depp vive días de felicidad. El actor está saliendo con una de las abogadas que integró el equipo legal que demandó a un medio del Reino Unido.

De acuerdo a la revista People, se trata de Joelle Rich, una de las letradas que trabajó en la representación de Depp contra el diario The Sun, un caso que el artista perdió en los tribunales londinenses.

Según lo que publicó un medio especializado en Hollywood, la relación entre Depp y Rich recién arranca, pero no es tan formal. “Están saliendo, pero no es serio”, aseguró una fuente que conoce a los dos. Sin embargo, otra persona que rodea a la pareja y que consultó US Weekly dijo que “la química que tienen es fuera de serie”.