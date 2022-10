Aníbal Fernández ratificó la intención del presidente Alberto Fernández de competir el año que viene en las Primarias del Frente de Todos. La declaración toma relevancia luego de los dichos de Máximo Kirchner, que le había sugerido al jefe de Estado que declinara sus ambiciones para potenciar las posibilidades del peronismo en las próximas elecciones 2023.

Los dichos del funcionario llegan después de que Máximo Kirchner afirmara este lunes que "para un oficialismo, que su Presidente vaya a PASO con otros competidores es por lo menos extraño".

Desde el kirchnerismo bonaerense se diferenciaron de la postura de Aníbal Fernández y aseguraron que la sociedad ya dio su veredicto respecto a un eventual segundo mandato del Alberto Fernández. Así lo aseguró este martes Teresa García, presidenta del bloque de senadores del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, quien descartó también la posibilidad de dirimir candidatos en una Primaria.

"Lo que hay que tener es un modelo de selección, ¿quiénes son los mejores? ¿Alberto? Bueno si él y su gente determinan que van a querer ir a una PASO que lo hagan, pero a mí me parece que la sociedad ya ha dicho que no", afirmó en diálogo con AM 750.

Si bien dijo desconocer cuál es la voluntad del Presidente, porque no mantiene ningún tipo de diálogo con él ni con sus dirigentes cercanos, aseguró que con la situación de crisis económica y los vaticinios negativos para el año próximo, no sería conveniente una candidatura de Fernández.

Sobre los vínculos financieros

Aníbal Fernández fue consultado además por los vínculos financieros entre la compañía Caputo Hermanos -ligada al ex presidente del Banco Central Luis “Toto” Caputo- y los integrantes de Revolución Federal, quienes son investigados por sus amenazas pero no por el atentado a Cristina Kirchner.

“Aparece un personaje de estos detenido con 50 mil dólares y 4 millones de pesos en su poder. Aparecen esas transferencias sobre las que yo tengo mis didas de qué es lo que pretendieron hacer. ¿Tomarnos como boludos de que tenían una carpintería, yo pasé por ahí, al tipo le gustó y se compró 800 carpinterías? ¿O porque estamos aumentando la producción en Vaca Muerta está creciendo la construcción de mesas de luz? ¡Vamos! Les dieron guita a los tipos e inventaron un curro para taparlo”, analizó.

Y fiel a su estilo, sin pelos en la lengua, planteó: “Por ahora vemos lo que les garparon a los pibes estos, ¿pero vos tenés alguna duda de que si hubiesen ultimado a Cristina esto no impacta en los mercados? ¿Y quién sabe cómo están los mercados de futuro?”.

Aníbal Fernández aseguró que habló con los abogados y les pidió que exigieran ante la justicia el levantamiento del secreto bancario para que conocer quiénes podrían haber hecho inversiones esperando una suba de activos como consecuencia del atentado a la Vicepresidenta de la Nación. No obstante, desligó a Mauricio Macri de la presunta trama: “No veo nada que lo involucre y saben que no le tiengo ni 5 de simpatía”.

Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile -integrantes de Revolución Federal- fueron detenidos la semana pasada acusados de conformar “un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”, según surge de la acusación del fiscal federal Gerardo Pollicita.

La Justicia determinó que Morel recibió fondos de Capunto Hermanos a través de su carpintería. El joven y la compañía argumentan que fue parte de una transacción lícita para la construcción y venta de muebles para un emprendimiento en el sur del país, pero las condiciones de la contratación generan algunas sospechas de los investigadores.