El Tribunal Oral Federal continúa el juicio por el crimen de Luis Armando Espinoza. En el debate serán juzgados nueve policías, un vigía comunal y un civil que habrían tenido participación en el hecho y que también deberán responder por la privación abusivamente de la libertad a Juan Antonio Espinoza.

En representación del Ministerio Público Fiscal estará el fiscal federal Pablo Camuña, quien recibió la causa luego de que el expediente fuera tratado por otras dos fiscalías. Mediante apelaciones se consideró que la muerte de Espinoza podría corresponder con una desaparición forzada. El juicio consistirá también en determinar si se aplica esa figura legal finalmente o si se lo contempla como homicidio agravado.

Este martes, declara Juan Antonio Espinoza, hermano de Luis y victima en esta causa: fue privado de la libertad por los policías acusados. Es el testigo clave en el caso, sin su testimonio, jamás se hubiera sabido lo que ocurrió.

“Me tenían abombado en la cabeza de tanto que me pegaban yo les preguntaba por qué”, cuenta Juan sobre el día en que iba andando a caballo y se topó con la represion policial de la carrera cuadrera.

“El caballo se ha asustado y me he caído”, cuenta Juan. “Estaba muy agitado y me han esposado para adelante porque si me esposaban para atrás me moría”, dice. Juan no tenía idea de que eran policías: todos iban de civil y nadie se identificó.

Esposado, lo llevan a la orilla del camino. Ahí reconoce a Villavicencio, trabajador de la guardia de seguridad municipal de Monteagudo. “Le digo ‘¿que me puede aflojar las esposas?’ y me dice ‘cállate vos no me conoces a mi’ y bueno, de ahí ya me he quedado callado”, cuenta.

En un momento de su declaración, el abogado Garmendia pide la palabra porque nota que Juan se está sintiendo mal por lo que el Juez decide pasar a cuarto intermedio hasta que Juan se reponga pero finalmente se levantó la audiencia.

Declara Juan Antonio, hermano de Luis y testigo del crimen

Durante la pandemia

Luis Espinoza fue asesinado de un disparo en la espalda el viernes 15 de mayo de 2020, en medio de unos incidentes con la Policía durante una carrera cuadrera ilegal en la localidad de Melcho (Simoca).

Los sospechosos, que además retuvieron al hermano de Luis sin ninguna autorización, mantuvieron oculto el crimen e intentaron hacer creer que la víctima se había ocultado en el monte. Luego, de acuerdo con la investigación, llevaron el cuerpo de Luis Espinoza hasta la comisaría de Monteagudo y finalmente lo arrojaron por un precipicio, en Catamarca, donde días después fue hallado tras una intensa búsqueda.