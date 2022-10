"Están haciendo una reforma constitucional implícita"

Tras adelantar que el próximo año dejará la Jefatura de Gobierno para volver a Tucumán, Juan Manzur presentó un amparo ante la Justicia provincial para dejar en claro que, en caso de hacerlo, ninguna normativa pueda impedir que se presente a candidato a vicegobernador, como deja entrever en su escrito judicial.

Es que la Constitución tucumana prohíbe al gobernador y su vice presentarse para un tercer mandato. No obstante, la norma no da precisiones respecto a que el gobernador sea candidato para ocupar el segundo cargo más importante de la provincia en una elección inmediata a su segundo mandato. Y a ese gris apuntó Manzur, para buscar aval legal a la campaña electoral que ya proyecta.

Ante estos hechos, el ex juez Enrique Pedicone encendió la luz de alerta y advirtió que el principal objetivo es "derribar el artículo 90 de la Constitución" para lograr la reelección indefinida.

"Cuidado, que el árbol no nos tape el bosque. Esta frase nos dice que no hay que prestarle atención sólo a lo explícito si no a lo implícito. Lo explicito es que Manzur pide un amparo para ser habilitado como candidato a vicegobernador. Lo implícito es la trampa. Al intentar la vía del amparo, está abriendo la posibilidad de que la Corte Suprema declare la nulidad de todo el artículo 90 de la Constitución. Con lo que quedaría habilitado no solo para ser vicegobernador si no también para ser gobernador", comentó Pedicone a Los Primeros.

Y siguió, "esto implica que se usa a la Corte Suprema como una convención constituyente para derribar artículos de la Constitución que él mismo hizo".

"El que pierde no acompaña y el que gana no conduce"

Pedicone también advirtió al gobernador Osvaldo Jaldo, quien se perfila como candidato a retener el cargo en 2023. Sostuvo que Manzur le puede estar tendiendo una trampa. "El que debe tener mucho cuidado es (Osvaldo) Jaldo, porque si el amparo declara inconstitucional el artículo 90, Manzur puede ser vicegobernador pero también ejercer la gobernación".

"Lo que está haciendo Manzur es, decirle a Jaldo, yo puedo ser gobernador. Hay que ver las conductas. Jaldo dijo que Alperovich era el mejor gobernador de Tucumán y después lo traicionó. En la última campaña le indicó a Manzur dónde tenía que guardarse el oflador. Le dijo al intendente (Javier) Noguera que consumía sustancias o dio a entender eso", agregó en sugerencia a una posible traición entre ambos en la lucha interna por la gobernación.

Reforma de la Constitución

"Están haciendo una reforma constitucional implícita. Hace dos meses derribaron los plazos de la Constitución para llamar a elecciones", aseguró el ex juez.

"Ellos están derribando uno de los postulados más importantes de su partido. Aquel que dice que: El que gana, conduce. El que pierde, acompaña. Jaldo perdió con (Rossana) Chahla y conduce, y Manzur acompaña. Esto es contranatural", continuó.

"Esta es una jugada perversa porque han usado el mecanismo de derribar todo el artículo 90 y que Jaldo y Manzur puedan ser cualquier cosa en el futuro porque hay reelección indefinida. Esto es un problema de toda la dirigencia justicialista que no tiene referentes. El que pierde no acompaña y el que gana no conduce", cerró.

¿Qué dice el artículo 90 de la Constitución tucumana?

- El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por un período consecutivo. El Vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido Gobernador y ser reelecto por un período consecutivo. Si el Gobernador ha sido reelecto para un segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un período. Lo mismo resulta de aplicación para el cargo de Vicegobernador.