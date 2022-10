"Esta gente está dejando una bomba peor que la de 2015"

Mauricio Macri participó este lunes 24 de octubre del lanzamiento de su nuevo libro, "Para qué", publicado por Editorial Planeta. "Somos el cambio o no somos nada", dijo Macri al iniciar la presentación. Con críticas al Gobierno, a quien acusó de estar dejando "una bomba peor que la de 2015", se refirió también a quiénes competirán en 2023 por la presidencia en su propio espacio y les pidió: "Necesitamos estar todos compactos, muy juntos, amuchados".

Entre los dirigentes de Juntos por el Cambio se dieron cita en uno de los salones del predio ferial de Palermo para acompañar el lanzamiento del segundo libro del fundador del PRO, que salió a la venta el pasado 18 de octubre.

Se ausentaron en La Rural el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, ni el senador nacional de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo, dado que ambos se encontrarán con agenda en el exterior del país. Sí asistieron los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, en un intento por desestimar los cortocircuitos de la interna opositora que se evidenciaron en las últimas semanas.

El ex Presidente arribó al evento cuando ya estaban reunidos todos los invitados, quienes al ingresar desfilaron por una alfombra roja dispuesta especialmente par la ocasión.

"Se siente, se siente, Mauricio Presidente", arengaron los militantes que se congregaron tras las vallas para saludar a Macri, que llegó a La Rural acompañado por su esposa, Juliana Awada, y su hija menor, Antonia

En el lugar lo aguardaban el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; la ex vicepresidenta Gabriela Michetti; su ex candidato a vice Miguel Ángel Pichetto, y varios de sus ex funcionarios, como Guillermo Dietrich, Pablo Avelluto y Hernán Lombardi, entre otros.

Fue justamente Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura durante su gestión, quien llevó adelante la entrevista al líder del PRO sobre el proceso de su libro.