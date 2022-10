“House Of The Dragon” tiene fecha de inicio del nuevo rodaje

Este domingo terminó la primera temporada de House of the Dragon y los fanáticos de esta historia escrita por George R. R. Martin se preguntan cuándo podrán ver la continuación y hacia donde podría llevar la lucha por el trono de hierro. Enigmas que ha despejado Ryan Condal, co-creador y productor ejecutivo.

Condal en una reciente entrevista con Variety habló sobre la producción de la primera temporada y aprovechó para revelar que la nueva entrega comenzará a filmarse a principios del próximo año y que el estreno, aunque se había anunciado también para 2023, es algo que aún están definiendo cuando será.

Condal, quien ahora es el único showrunner después de que Miguel Sapochnik dejó la serie, confesó que tiene la ventaja de saber con precisión cómo Martin pretendía que terminara esta saga, ya que todo proviene del libro Fire & Blood. Eso le ha dado a Condal y a su equipo de guionistas licencia a veces para desviarse mucho de cómo se registraron los eventos en el texto.

“El programa se tiene que expandir en la segunda temporada. Hemos vivido bastante en tres mundos diferentes a través de este show: King’s Landing, Dragonstone y Driftmark. Creo que esas seguirán siendo las bases de operaciones para el espectáculo. Pero se avecina una guerra que requiere lealtades de diferentes reinos y ejércitos en todo el mapa de Westeros. No creo que vayamos a ser tan vastos como en Game of Thrones, pero definitivamente hay muchos más mundos nuevos por venir, y nuevos mundos que tampoco necesariamente has visto en el programa original”, dijo Condal al sitio de entretenimiento.

Éxito total

Hasta ahora, el programa ha demostrado ser un éxito para HBO, captando la atención de 29 millones de espectadores tan sólo en Estados Unidos. Es la primera temporada más vista en la historia de la cadena de entretenimiento.

“Es una serie desafiante porque vivimos en un mundo donde las personas se debaten entre múltiples pantallas y canales, y les pedimos que presten atención a través de cambios locos en la línea de tiempo y reformulación de actores. Pero ha tenido un impacto”, dijo Condal.

Se estima que tras iniciar su filmación a principios de 2023, la producción terminará de grabar en junio del próximo año. Gran parte de las escenas serán rodada en Cáceres, España, según informa el diario Hoy de Extremadura. De hecho en la primera entrega se pudieron ver varios de los sitios característicos de España como la Plaza Mayor de Trujillo, el Castillo de La Calahorra de Granada y los Jardines de Santa Clotilde de Lloret de Mar. “España tiene un gran legado que se remonta a la serie original, a Game of thrones y queríamos honrar eso. España es un lugar maravilloso para rodar”, afirmó Condal.

Con estos tiempos estimativos, se podría calcular que recién estará disponible la segunda temporada para finales del año próximo o incluso principios de 2024. Pero aun no hay comunicado oficial emitido de HBO con respecto a los tiempos.

(ATENCIÓN SPOILERS)

Tras la muerte del rey Viserys (Paddy Considine) comenzaron los juegos de poder y todo lo que parecía estar en paz, se comenzará a desestabilizar. Por eso se cree que la segunda entrega relatará los eventos de la guerra civil entre los negros, los seguidores de Rhaenyra y los verdes que apoyan a la reina viuda Alicent y su hijo, el flamante rey Aegon Targaryen.

El showunner central de esta primera temporada, Miguel Sapochnik, anunció que no participaría de la segunda temporada y en su lugar asumiría Ryan Condal, de acuerdo a información publicada en The Hollywood Reporter.