El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner habló de las elecciones del año próximo y lanzó un vaticino fuerte: “Creo que Cristina no va a ser candidata”.

En ese sentido, el líder de La Cámpora consideró que el Frente de Todos “hoy no tiene” postulantes y le envió un mensaje a Alberto Fernández: “Creo que él ha dicho que sí, pero es raro que un Presidente compita en una PASO...”

Polémicas declaraciones

En ese contexto, en una entrevista con Roberto Navarro en El Destape, consideró que el candidato de Juntos por el Cambio va a ser Horacio Rodríguez Larreta: “Yo creo que sí, hay que ver si le pierde el miedo a Macri”.

Luego sacó de la carrera presidencial a Patricia Bullrich: “Ella no, sería muy malo para el país. Igual puede haber un sector que la quiere, hay gente que en Tucumán votó a Bussi...”.

Otro de los temas relevantes de la charla fue la inflación y su efecto en los comicios de 2023. “Nosotros en el 2015 teníamos una inflación de 22% y perdimos la elección”, recordó instantes después de asegurar que, “más que por un tema electoral”, le preocupa el tema porque están en juego “los alimentos para la gente” y si eso no se controla crece el índice de indigencia.

"No podemos resignar la manera de hacer política en la Argentina”

Máximo Kirchner reveló también que durante el acto del 17 de octubre fue invitado a usar chaleco antibalas por cuestiones de seguridad y aseguró que él se negó porque si lo hacía “es porque no estamos funcionando bien como sociedad”. “Dije que no porque no podemos resignar la manera de hacer política en la Argentina”, sentenció.

El dirigente de La Cámpora reconoció que la recomendación la recibió de parte de los organizadores del acto debido a los riesgos que hubiera podido correr tras el atentado contra Cristina Kirchner. A esto se le sumó la evidencia de los planes de atentar contra su vida que, según la causa que investiga ese hecho, habría sido planificada por quienes llevaron a cabo el intento de magnicidio.

La charla con sus hijos por el ataque a CFK

El recuerdo y el análisis del atentado a Cristina Kirchner generó una doble revelación de Máximo Kirchner: primero contó cómo se enteró del hecho y luego se permitió contar una intimidad sobre cómo decidieron manejar el tema para cuidar a sus hijos pequeños.

Luego de considerar que previamente se generó un clima de caos para llegar a ese nivel de agresión, el diputado nacional relató: “Me había ido tarde del Congreso a comer a la casa de unos buenos amigos, llegué y a los cinco o diez minutos me sonó el teléfono. Vi que era el secretario de Cristina pero dije, ‘lo atiendo en un ratito’ porque estábamos en medio de una charla. Entonces llamaron a otro teléfono y me dijeron, ‘venite’. Habré llegado (a la casa de su madre) a las 10 de la noche, no me acuerdo”.