La salida de Marcelo Gallardo, quien ayer dirigió su último partido oficial con River Plate ante Racing, en Avellaneda, deja vacante la silla más importante en el banco de suplentes y, si bien las autoridades del Millonario, se tomarán el tiempo necesario para contratar al nuevo director técnico, hay un candidato principal que pica en punta: Martín Demichelis.

El ex defensor de la Banda desde 1997 a 2003 es entrenador de la filial del Bayern Munich, pero el club bávaro podría dejarlo marchar si prospera la propuesta que tiene en mente el presidente, Jorge Brito, y el director deportivo, Enzo Francescoli.

“Todos saben que River es mi club favorito junto con el Bayern. Estoy orgulloso de que mi nombre esté entre los candidatos a entrenador. Ahora es el momento de tener paciencia”, señaló Micho desde Europa. El ex jugador de 41 años continúa con la cabeza en el segundo equipo del club alemán, donde trabaja con los jóvenes proyectos.

En Alemania ya están al tanto de la posible partida de Demichelis ante un llamado irresistible para ocupar la banca del Muñeco y tienen al reemplazante en caso de que esto ocurra. El nombre es Holger Seitz, según reveló el medio Abendzeitung de Munich.

Demichelis y otros candidatos para suceder a Gallardo en River Plate.

El perfil de Micho encaja en el proyecto que tiene la institución de Núñez, y más allá de que tenga el ADN riverplatense, su trabajo en las divisiones menores es un plus para los dirigentes a la hora de tomar una decisión. En caso que todo vaya viento en popa, asoman algunos nombres para conformar el cuerpo técnico y uno de ellos es el de Javier Pinola, quien debería definir si sigue como futbolista o cuelga los botines. El defensor de 40 años ya tiene el título de entrenador. Los otros ayudantes podrían ser dos ex arqueros: Germán Lux y Alejandro Saccone.

Aunque la opción Demichelis es la que pica en punta por estas horas, también se barajan otras dos alternativas. Una es la de Pablo Aimar, aunque pareciera difícil que decida alejarse del proyecto de las selecciones juveniles de Argentina. Otro es el de Ricardo Gareca, quien se encuentra libre (también está en la mira de Independiente) y fue una de las opciones alternativas de Francescoli en 2014 en caso de una negativa de Marcelo Gallardo.

Por el momento, en River hay cautela y, tal como expresó Enzo Francescoli tras la emotiva despedida de Gallardo, “hasta diciembre” tienen tiempo para pensar y analizar las alternativas.

Marcelo Gallardo habló de River

Fue su último partido oficial como director técnico de River. Marcelo Gallardo cerró un ciclo de ocho anos y medio en el club de Núñez. Estará presente en un par de amistosos que se disputarán en noviembre, pero la despedida que corona una gestión con 14 títulos fue este domingo en Avellaneda, en el resonante triunfo 2-1 sobre Racing, que privó a la Academia del título y allanó la consagración de Boca.

"Entiendo si hay hinchas enojados o tal vez frustrados. Pero creo es la manera, entender la manera que tenemos que representar y transmitir, más allá de las cosas, de ganar y perder. La dignidad y el sentimiento hacia lo que somos. Eso creo que tiene muchísimo valor. Sí, estoy contento, estoy muy orgulloso de sentir eso. Más allá de haber beneficiado a nuestro clásico rival. Es de orgullo, tener esta paz interna. Me parece que más allá de nosotros no tener un año bueno futbolísticamente, sí tuvimos un proceso enorme de muchísimas cosas lindas vividas. Sobre todo, cerrarlo de esta manera, donde no teníamos teníamos que resguardar nuestra integridad, nuestra dignidad y nuestros valores. De lo demás no se vuelve. Si esto se mantiene en River, va a ser más grande de lo que es", cerró.