"En Rosario se venden bebés por 60.000 pesos"

La senadora de Juntos por el Cambio Carolina Losada aseguró que en una esquina de la ciudad de Rosario "se venden bebés" por "$60.000" y, luego de la afirmación de la experiodista, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, la cruzó en Twitter.

"Esta semana por primera vez se trató uno de los más de 100 proyectos que presenté hasta el momento. Uno de los proyectos tiene que ver con la tipificación de la venta de niños, que parece algo obvio, parece lemon pie de limón, pero no lo es", comenzó su relato Losada en el programa de TV La Noche Mirtha.

"Cuando empecé a hablar del tema y presenté el proyecto muchos me criticaron, como diciendo: 'Mirá lo que habla'. Obviamente que no se pueden vender niños. Sí, se venden. En Rosario, en un barrio, en una esquina, estaban vendiendo bebés a 60.000 pesos ¡sí! a 60.000 pesos, como si fueran cosas y no personas", relató la santafesina.

La insólita respuesta de Aníbal Fernández a Carolina Losada

La denuncia de Losada fue tomada por el ministro Fernández, que le respondió citando una nota periodística desde Twitter: "Debería saber que es su obligación como funcionaria pública, frente a un delito gravísimo que afecta el derecho a la identidad y contrario a la dignidad humana".

"Ministro… no para de hacer papelones", respondió la senadora. "Como cuando vino al Senado y no encontraba los papeles con sus apuntes. El caso se radicó en la Fiscalía Federal 3 y fue denunciado por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe", explicó.

Agregó: "Solo el ministro de un gobierno aislado, que no ve lo que pasa, que no visita las provincias, que no entra a los barrios, puede escribir esto. El caso fue uno de tantos y es de conocimiento de todos menos del ministro".

Losada dijo que Fernández "desconoce la situación, desconoce las denuncias, desconoce lo que se presentó en el Concejo de Rosario". Y agrego: "También desconoce que no solo existía un vacío legal en nuestra legislación penal al respecto, sino que además Argentina fue sancionada por la Corte Interamericana de DDHH por ello".

Losada recordó que cuando ella presentó un proyecto legislativo para la tipificación de la venta de niños "rápidamente el presidente Alberto Fernández salió a presentar su propio proyecto al respecto. Eso también lo desconocía, ministro?". "La verdad es que como ministro debería saberlo", apuntó. Ojalá estuviera haciendo su trabajo. Y no, puro bla bla".

Para finalizar, la senadora le aconsejó: "Asesórese. Tal vez la exitosa abogada, o el presidente -profesor en derecho penal- despejen sus dudas".