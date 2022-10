WhatsApp se suma a los festejos por Halloween

Halloween se conmemora el 31 de octubre y WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más usada del mundo, sigue sumando opciones para mejorar la experiencia, privacidad y comunicación. Desde hace varios años, WhatsApp ha decidido dar un poco más de libertad a sus usuarios permitiendo que estos coloquen su propio diseño.

Entre las últimas opciones, los usuarios que tengan un sistema operativo Android podrán personalizar el logo de la app con un sencillo truco.

Cómo activar el modo Halloween en WhatsApp

Descargar la aplicación "Nova Launcher" desde Play Store.

Establecer la aplicación como Launcher o "escritorio" predeterminado del dispositivo.

Buscar y descargar una imagen en PNG del ícono de WhatsApp con un diseño de Halloween.

Ingresar a la app descargada y buscar el ícono de WhatsApp. Al seleccionarlo, elegir la opción "Editar".

Elegir el ícono de WhatsApp y luego añadir la imagen descargada para cambiar el diseño del logo del servicio de mensajería y listo.

Cuáles son las últimas actualizaciones de WhatsApp

Ocultar el estado 'en línea'

Se podrá elegir no mostrar el estado de conexión a los demás usuarios. Al igual que con el visto y la última conexión, si se elige ocultarlo, tampoco se verá el estado de otros.

Guardar textos eliminados

Los usuarios tendrán la posibilidad de guardar textos de chats de WhatsApp que fueron eliminados de manera automática. Esta actualización es para aquellos usuarios que utilizan la herramienta para que la conversación desaparezca cuando pase un tiempo determinado.

Comunidades de WhatsApp

Son grandes grupos que contienen chats grupales. Cada comunidad es un grupo gigante para los grupos de WhatsApp ya existentes. Cada usuario podrá enviar mensajes a varios grupos a la vez.

Buscar mensaje por fecha

El nuevo método de búsqueda se diferencia del habitual, que es por contenido, y no por día, mes y año.



Modo "No molestar"

La aplicación respetará cuando un teléfono esté en ese modo, y no permitirá el ingreso de ningún mensaje o llamada. La persona que esté tratando de hablar recibirá una notificación de que el usuario no está disponible.