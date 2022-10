Robert Lewandowski palpitó el partido con Argentina

El delantero polaco, Robert Lewandowski palpitó el partido ante la Argentina en el Mundial de Qatar 2022. “Es una selección excepcional. En mi opinión, es una de las favoritas para ganar”, comentó el delantero de Barcelona.

Lewandowski no dudó cuando le preguntaron por el capitán argentino. “Tiene a Leo Messi a la cabeza, que es una auténtica leyenda. Será sin duda el partido más complicado. Será genial enfrentarse a una selección tan increíble y a unos jugadores tan fuertes”, explicó el goleador del Barcelona.

La Selección de Polonia debutará en la Copa del Mundo el 22 de noviembre frente a México, mientras que en la segunda fecha se medirá con Arabia Saudita el 26 y cerrará la fase de grupos frente al equipo de Lionel Scaloni el 30.

El dardo de Lewandowski que le había dicho a Messi

Cuando Lionel Messi ganó el Balón de Oro en diciembre del año pasado, se lo dedicó a Lewandowski y dijo que ese premio debía ser para él.

“Yo sí lo voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí”, dijo.

Messi había elegido en la terna a Neymar, Kylian Mbappé y Karim Benzema.

Cuando Lewandowski dijo que el premio que otorga FIFA es más importante

Lewandowski había salido con los tapones de punta contra Lionel Messi. En enero, el polaco celebró la obtención del premio The Best que le dio la FIFA y reavivó la polémica por el Balón de Oro del argentino.

Para el polaco Lewandowski, lo más importante es la opinión de los futbolistas y entrenadores que votan para elegir al mejor del mundo en The Best. “En cambio, en el Balón de Oro opinan periodistas”, dijo.

“El premio que otorga la FIFA es mucho más importante”, dijo. Y agregó: “Tal vez en el ranking de prestigio, el Balón de Oro esté mejor posicionado, pero el reconocimiento que recibí al ganar The Best me enorgullece porque sé lo duro que trabajé”.