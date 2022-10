La Policía Científica comparó la escritura del ex chofer de Baratta de esos textos con una carta. Aunque puntualizó que hay "discrepancias".

Un peritaje oficial realizado por expertos calígrafos de la Policía Federal determinó que los cuadernos de las coimas donde Oscar Centeno relató sus viajes con funcionarios para cobrar sobornos fue escrito por el exchofer del Ministerio de Planificación. Sin embargo, también determinó 116 enmiendas, con palabras que fueron borroneadas, cambiadas por tras y se insertaron nombres y direcciones con otra letra.

Sin embargo, en el documento se consignó que se realizaron algunas modificaciones vinculadas al empresario Armando Loson que no se condicen con la grafía del ex chofer de Roberto Baratta. La defensa del ex presidente del Grupo Albanessi sostiene que fueron agregadas “para involucrar y perjudicar” a su cliente.

Los especialistas remarcaron que “queda indubitablemente expresado que las imágenes (de los cuadernos avaladas por la Cámara Federal porteña) fueron obtenidas del original y no fueron alteradas o editadas en modo alguno, de lo cual se desprende la "buena fe" del fotógrafo, es decir la "integridad" de la información suministrada para la producción de la prueba”.

El trabajo pericial se ordenó sobre los originales de los cuadernos 7, 8 y 4, manuscritos que se le atribuyen a Oscar Centeno y que el kirchnerismo siempre puso en duda, en el marco de la causa que se inició por una denuncia del empresario Armando Loson, donde planteó que fueron adulteradas anotaciones que lo implican en la estructura de pagos ilegales que tienen como principal acusada a Cristina Kirchner.

Detectaron más de 1600 irregularidades en los cuadernos de Centeno

La denuncia penal que hiciera el empresario Armando Loson se originó cuando en un peritaje privado de los manuscritos, arrojó cerca de 1.600 adulteraciones e irregularidades, entre tachaduras, correcciones, testados y sobre escritos. Loson indicó en la presentación judicial, que no pretendía cuestionar “el contenido de la totalidad de los cuadernos” sino únicamente aquel que lo involucra "maliciosamente" para implicarlo y perjudicarlo.

Ante la situación el magistrado ordenó un análisis oficial sobre los tres cuadernos en los que figura el nombre del empresario. Uno de los puntos de la pericia busca establecer la correspondencia o no entre “grafismos parten del análisis de los patrones indubitados, en este caso en particular de Oscar Bernardo Centeno”, es decir si los cuadernos analizados fueron escritos por él.

La pericia oficial revela que esas adulteraciones no fueron realizadas por Centeno, ya que comprobaron varias manos en esas alteraciones. Todas las correcciones analizadas, como donde se cambió el nombre de “Armando” en vez de “Marcelo” originalmente o “Alem 855″ por “Alem 942″ y otras donde decían “Alem 985″ en su escritura original estaba la calle Cecilia “Grierson” de Puerto Madero.

En el cuaderno se aprecia que no es la letra de Centeno cuando escribe “Armando” o “Ingeniero Ferreyra”, en alusión a Gerardo Ferreyra, que aparece allí mencionado. Los peritos descubrieron “acciones correctivas y modificatorias” por ejemplo con adiciones, enmiendas, retoques, intercalados y enmascaramientos.

La defensa de Loson señaló que “se empieza a dilucidar nuestra hipótesis de que todas esas irregularidades encontradas en los cuadernos sólo buscaron involucrar a mi cliente para debilitarlo y poder quedarse con una de las empresas de energía privada más importante de Latinoamérica”.

Loson fue durante 42 años presidente de Albanesi, una generadora de energía eléctrica y comercializadora de gas con 11 centrales generadoras distribuidas en distintas zonas del país, por lo que señaló la defensa que la compañía que no realizó obras públicas como las investigadas.