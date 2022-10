La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) finalizaba esta semana con el último tramo del pagos a jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Embarazo (AUE), Familiares (SUAF) y Tarjeta Alimentar.

Algunos de estos grupos también verán acreditados bonos junto con los montos de los programas. Es el caso de los jubilados con la mínima, que percibirán un extra de $7.000; y los que cobran hasta dos haberes mínimos, que recibirán un adicional de $4.000, informó Mi ANSES, a través de www.anses.gob.ar.

Además pagarán el refuezo de $20.000 para asignaciones familiares. Está dirigido a los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada o pública nacional, así como los temporarios y aquellos que realicen tareas en forma discontinua, y las personas titulares de la prestación por desempleo, siempre que el ingreso del grupo familiar no supere los $131.208 mensuales.

En novimbre, por otro lado, los beneficiarios de ANSES percibirán un aumento que completa la última de tres cuotas de 7% del incremento de 21% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). De cobrar $54.550 pasaran a $57.900 y habrá una revisión.

Los titulares del Potenciar Trabajo también pasarán de percibir $27.275 en octubre a $28.950 en noviembre.

Ese mes además acreditarán la primera cuota del Refuerzo alimentario de $45.000, informó Mi ANSES. El pago de la primera de ellas comenzará el 14 de noviembre por terminación de documento. La inscripción presencial para cobrar este extra comenzará este lunes de manera presencial y ya inició de manera virtual en www.anses.gob.ar.

IFE 5 de ANSES: cómo anotarse y llenar el formulario para cobrar el bono de $ 45.000

La medida entrará en vigencia el lunes 24 de octubre y el monto total se pagará en dos cuotas de $ 22.500 en noviembre y diciembre. Así lo confirmó el ministro de Economía Sergio Massa junto a Fernanda Raverta, quien dirige el organismo previsional.

Este nuevo bono fue financiado con fondos provenientes del "Programa de Fomento Exportador", también conocido como dólar soja. Aunque Massa descartó la posibilidad de que sea permanente.

El encargado de la cartera económica señaló que el bono de refuerzo de ingresos podrán cobrarlo aquellas personas que "hoy no tienen nada: no tienen un plan, no tienen la Asignación Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo y sienten que el Estado no los está protegiendo".

En esta línea, los beneficiarios serán aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Trabajar informalmente.

No ser parte del Potenciar Trabajo.

No ser titular de la Asignación Universal por Hijo.

No cobrar Tarjeta Alimentar.

No cobrar la prestación por Desempleo.

Si bien el organismo provisional todavía no habilitó un formulario de inscripción para acceder al nuevo bono, Massa adelantó que "para recibirlo, el beneficiario deberá inscribirse en ANSES". Por eso, es importante que los interesados actualicen sus datos personales y cuenten con una Clave de Seguridad Social válida.