El Gobierno vuelve a recortar presupuesto a la Educación

Una vez más, Educación será una de las áreas más perjudicadas por el ajuste que se vendrá en el Presupuesto 2023. El proyecto establece un recorte del 15,5%, lo que implica más del doble de la reducción para la administración pública nacional (-6,8%). No es una novedad: en la última década hubo recortes en educación en la mitad de los años pese a la alternancia de gobiernos.

El presupuesto educativo de 2023 es el segundo más bajo de los últimos 11 años, tomando en consideración la inflación proyectada en agosto para el año que viene, que se calcula en 85,2%. Solo el gasto en educación fue más bajo en 2020.

Los datos surgen de un nuevo informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Javier Curcio (FCE/UBA, IIEP BAIRES - UBA CONICET), Gabriela Catri y Martín Nistal (Observatorio de Argentinos por la Educación). El documento analiza el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2023 y la evolución del gasto del Ministerio de Educación de la Nación durante el período 2013-2023.

Los fondos del Ministerio de Educación pasarán de $870.044 millones este año a $735.467 millones el año próximo (en pesos constantes de 2022). De un total de 23 de las denominadas jurisdicciones presupuestarias, Educación está entre las seis que efectuarán mayores ajustes, superado solo por Ambiente y Desarrollo (-15,8%), Transporte (-17,3%), Salud (-19,2%), Economía (-20,8%) y Turismo y Deportes (-26,0%).

Haciendo una revisión

Ante la consulta de Infobae, el Gobierno aseguró que está trabajando en estas horas para que la baja no se vea reflejada en el presupuesto de educación. “Hace unos días presentamos en Comisión el proyecto para 2023 con el detalle de cada uno de los programas e inversión. Si bien trascendió un recorte, se está trabajando en la comisión de Presupuesto para no solamente evitar que caiga, sino que se mantenga la tendencia de crecimiento en la inversión que hizo este Gobierno. Hay un compromiso político para que no haya ningún recorte en educación”, señalaron desde la cartera educativa.

A poco de asumir, el ministro de Economía, Sergio Massa, dispuso un recorte público en varias áreas. Por entonces, uno de los principales ajustes recayó justamente en educación: perdió 50 mil millones de pesos en fondos, que afectaron sobre todo a Conectar Igualdad, el programa de entrega de netbooks a los estudiantes.

“El contexto de inestabilidad e incertidumbre económica y social que atraviesa el país, combinado con restricciones fiscales profundas, acentúa la necesidad de priorizar, reforzar y proteger el presupuesto educativo para apuntalar el desarrollo, la reducción de brechas y la ampliación de oportunidades especialmente para los más vulnerables. El gobierno nacional a través de la asignación presupuestaria ejerce un rol de coordinación central para el sistema educativo, que orienta a su vez a las asignaciones que serán dispuestas por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para complementar el financiamiento de la educación”, explicó Javier Curcio, coautor del informe.

Por su parte, Marcelo Rabossi, profesor e investigador de la Universidad Torcuato Di Tella, sostuvo: “La reducción del presupuesto nacional destinado a educación no es algo que sorprenda, sí algo que preocupa. Parte importante de dicho presupuesto sostiene a las 61 universidades nacionales. Hoy, en términos relativos, Argentina gradúa la mitad de profesionales universitarios que Chile. Y en un mundo donde el mercado laboral requiere de más y más saberes, la baja presupuestaria solo delinea un futuro que resulta incierto”.

Cómo se aplica el recorte

Si se analiza el Presupuesto 2023 por función, “Educación y Cultura” sufrirá una reducción del 4,7% con respecto al gasto proyectado para 2022. La diferencia entre esta caída y la de la jurisdicción del Ministerio de Educación se explica principalmente por el crecimiento de la función “Educación y Cultura” dentro de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro.

En 2023, los únicos programas del Ministerio de Educación de la Nación que contarán con más recursos que en 2022 son “Acciones de Formación Docente” (+74,6%), “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” (+32,2%), “Conectar Igualdad” (+16,9%), “Investigación de la Flora, Fauna y Gea” (+11,8%) e “Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica” (+4,2%). Por el contrario, los mayores ajustes recaerán sobre “Información y Evaluación de la Calidad Educativa” (-50,4%), “Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes” (-35,3%) y “Actividades Centrales” (-34,6%), que refiere a los gatos propios de la estructura del ministerio.

Si bien aún faltan los presupuestos provinciales, el proyecto que envió el Ejecutivo nacional avizora otro año de posible incumplimiento de la inversión mínima que prevé la Ley de Educación sancionada en 2006. El texto de esa ley, en su artículo 9, contempla que el gasto educativo debe al menos alcanzar el 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Fuente: Infobae