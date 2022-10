La pre lista de Scaloni para el Mundial de Qatar 2022

Si bien AFA no lo hizo público, se conocieron los nombres de los integrantes de la pre lista de la Selección Argentina. Todas las sorpresas de la pre lista.

Trascendió desde temprano que este viernes Lionel Scaloni cumplió con la fecha establecida por FIFA y presentó la pre lista para el Mundial de Qatar 2022, aunque AFA no la hizo pública por lo que recién en horas de la noche terminaron de conocerse los nombres incluidos, entre los que hay varias sorpresas.

En la nómina inicial, de la cual luego quedarán los 26 definitivos, aparecen varios de los juveniles que se formaron en Europa y que tiempo atrás habían formado parte de una convocatoria y también de la Selección Sub 20.



Además, surgen varios apellidos que no habían sido tenidos en cuenta por Scaloni durante el proceso o que contaron con muy pocos minutos, lo que también llamó la atención de varios. ¿Habrá sorpresa en la lista definitiva?

Todas las sorpresas de la lista de Lionel Scaloni

Matías Soulé

Valentín Carboni

Nicolás Paz

Luka Romero

Alejandro Garnacho

Agustín Rossi

Maxi Meza

Roberto Pereyra

Lucas Ocampos

Giovani Simeone

Thiago Almada

Cuándo tiene que presentar Lionel Scaloni la lista de 26

De la nómina inicial, el seleccionador tendrá que recortar jugadores para llegar a los 26 definitivos que representarán a la Argentina en Qatar. Esa lista puede presentarse en la FIFA hasta el lunes 14 de noviembre, es decir seis días antes del primer partido del Mundial.

De acuerdo al cronograma de trabajo de la Selección argentina, es muy probable que la lista definitiva sea presentada antes de ese día porque la delegación Argentina estará alojada en Qatar desde horas previas.