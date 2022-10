Murió Silvana Suárez, ex Miss Mundo de Argentina

La ex Miss Mundo de Argentina Silvana Suárez murió este viernes a los 64 años.

La ex Miss Mundo de Argentina Silvana Suárez murió este viernes a los 64 años en la localidad cordobesa de Nono a causa de una enfermedad grave.



Fue la segunda representante argentina en lograrlo, después de Norma Cappagli en 1960.

Silvana Suárez nació en Córdoba, creció en una familia de artistas y tuvo una infancia rodeada de elementos para la pintura y la escultura. Hasta que sus padres se separaron y terminó viviendo con su madre.

Al terminar el secundario, se recibió de profesora de música y directora de coros. Luego, decidió estudiar arquitectura en la Universidad Católica de Córdoba. Pero finalmente se volcó al modelaje impulsada por su madre, que la convenció de anotarse en un concurso de belleza que había organizado el diario Tiempo Cotidiano.

Quién era Silvana Suárez



Una vez terminado el secundario, estudió Arquitectura durante dos años. Fue en ese momento que su madre la convenció de participar en el concurso Miss Sierras de Córdoba que promovía el diario Cotidiano. “Yo no quería ser modelo y, mucho menos, Miss Mundo. No era mi goal”, dijo en abril de 2021.

“Mis padres eran de clase media, así que salir Miss Mundo me permitiría viajar. Por otra parte, aquí, a fines de 1978, había un gobierno militar y estar afuera era la libertad total, pero también era una libertad embromada porque era muy responsable y me había tomado muy en serio ese trabajo que jamás había hecho. Imaginate que empecé a trabajar de Miss Mundo viviendo en Londres. No era todo un viva la pepa, uno está representando al país, era mucho para una chica de 20″, agregó.

En 1988 se casó con el empresario periodístico Julio Ramos, con quien tuvo dos hijos, Augusto y Julia. Se divorció de él en 1999.

En Nono, en una casa que ella misma diseñó, halló paz. Luego de estudiar distintas terapias, asistió a la Escuela de Sanación Profunda de Cristina Hyland y se recibió de facilitadora emocional.

La ex Miss Mundo estuvo casada con el dueño de Ámbito Financiero, Julio Ramos y dicha relación la llevó a protagonizar uno de los momentos más tensos en uno de los almuerzos de Mirtha Legrand.

La pelea ocurrió en 1999 cuando acudió al programa y la conductora le insistió en que hablara de su matrimonio con el empresario. Sin embargo, la ex modelo se negó y se levantó de la mesa reiterando: “me invitas para usarme a mí”. De esa manera abandonó el programa mientras que Mirtha Legran le decía: “Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito”.

Tiempo después, al recordar el hecho, Suárez no se mostró arrepentida. “Al ser dueño de un diario, y al no poder él, digamos, tratar el tema de la separación desde un lugar más proactivo, utilizó el diario en contra mía. Y yo tenía dos chicos chiquitos, así que hice magia para que esto no los dañara pero es imposible. Aparte era muy machista, entonces ¿cómo una mujer iba a hacer esto?”, aseveró.

Y en medio de todo eso torbellino mediático, llegó a la famosa mesa de Mirtha Legrand, de la que se levantó tras discutir con la conductora. “La verdad que yo no tendría ni que haber ido, pero siempre me sentí como con culpa de no ir. Y voy y de golpe ella tomó partido: el que tenía el poder era Julio”, sentenció.

“Insistió tanto que al final me presenté en Miss Sierras de Córdoba. Fue todo muy vertiginoso y gané. Y después llegó Miss Mundo, sin querer, digamos”, recordó Sivana en una entrevista.