El BCRA volvió a vender dólares de reservas

El rojo del mes se acerca a los u$s 300 millones. El Banco Central retomó los saldos negativos por sus intervenciones en el mercado oficial de cambios.

El Banco Central volvió a vender dólares de sus reservas este jueves. Luego de cuatro jornadas sin pérdidas, la entidad retomó así las ventas netas de reservas para abastecer a la demanda de divisas en el mercado cambiario, con lo cual sigue consolidando su saldo negativo del mes.

La autoridad monetaria obtuvo este viernes un resultado negativo de alrededor de u$s 45 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, con lo cual las ventas netas acumuladas en el mes se ubican cerca de los u$s 300 millones.

En las cuatro primeras ruedas de este semana, el Central había cortado la racha de ventas netas de reservas debido a la caída de la demanda de divisas tras la implementación de los nuevos controles para acceder a la moneda estadounidense en el mercado oficial para cancelar importaciones.

DÓLARES DEL BID

En tanto, las reservas del Central recibieron un impulso este último jueves. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolsó u$s 700 millones como parte del crédito que tiene acordado con el país y que fue confirmado ante el ministro Sergio Massa durante su primera gira a Washington, que realizó el mes pasado.

Este monto es parte de los u$s 1200 millones que el organismo se comprometió a enviar al país hasta fin de año. El desembolso tiene como objetivo incrementar las reservas del Central, que es uno de los principales puntos del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y son de "libre disponibilidad".

A pesar de este desembolso, las reservas brutas de la autoridad monetaria no lograron superar el umbral de los u$s 40.000 millones. Al cierre de la jornada anterior, las mismas se ubicaban en u$s 39.788 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.

