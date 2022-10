Netflix anunció la serie de “Cien años de soledad”

En el 40° aniversario del anuncio del premio Nobel de Literatura otorgado a Gabriel García Márquez, Netflix dio a conocer el primer adelanto exclusivo de cómo se construirá Macondo para la pantalla chica. El título consiste en la adaptación televisiva de Cien años de soledad, la aclamada novela del escritor colombiano que es considerada como una de las obras emblema del realismo mágico en la literatura latinoamericana.

Un clip deja ver la producción de los escenarios de Macondo y va acompañado de un extracto del relato original: “Uno no cuenta una historia cuando debe, sino cuando puede. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Cuánta vida les había costado encontrar el paraíso de la soledad compartida”.

“En un estado de alucinada lucidez no solo veían las imágenes de sus propios sueños, sino que los unos veían las imágenes soñadas por los otros. Era como si la casa se hubiera llenado de visitantes. Cuando pregunten qué región es aquella, les contestaremos con un nombre que nunca habrán oído, que no tiene significado alguno, pero que en el sueño tiene una resonancia sobrenatural: Macondo”, así se presenta la próxima serie filmada en Colombia.

En 2019, se reveló por primera vez que el famoso libro de García Márquez sería llevado a la pantalla chica para el streaming. Los derechos de adaptación de Cien años de soledad fueron adquiridos por la compañía para que formara parte de su catálogo hecho en América Latina. Su relevancia, desde que fue publicada en 1967, se ha mantenido con el paso de las décadas hasta la actualidad y aún genera conversación entre los lectores.

La obra cumbre de Gabriel García Márquez ha sido vendida en aproximadamente 50 millones de ejemplares en todo el mundo y ha sido traducida a 46 idiomas. Apelando a la exageración y las metáforas en su extensa narración, el autor presenta la historia de la familia Buendía a lo largo de las generaciones, desde la creación de Macondo hasta su inminente destrucción como advertía una profecía.

“Cien años de soledad es una de las obras maestras del siglo XX y se ha convertido en un ícono de la literatura colombiana en Latinoamérica y el mundo. No cabe duda que la cultura de Colombia ayudó a establecer la narrativa del realismo mágico y, por esta razón, dedicaremos todo el tiempo y esfuerzo que sea necesario para asegurarnos de que tanto personajes como locaciones sean un reflejo de este sublime trabajo del ganador del Nobel”, indicó Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido para Latinoamérica en Netflix.

La serie de Cien años de soledad se estrenará próximamente en Netflix, aún no tiene una fecha de lanzamiento oficial.

