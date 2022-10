En un jardín olvidaron a un nene y lo dejaron encerrado

Una situación tan insólita como desafortunada ocurrió ayer por la tarde en una guardería del centro de la ciudad de La Plata, donde los docentes no se percataron de que uno de los niños se había quedado dormido con un oso de peluche encima suyo, cerraron el establecimiento antes de que su padre llegara a retirarlo y dejaron al menor encerrado en el lugar hasta que pudo ser rescatado por los bomberos locales.

El hecho se registró en el jardín maternal “De paso, paseo”, ubicado en la calle 62 entre 4 y 5, en pleno centro platense. Según consta en el expediente policial al que tuvo acceso el medio 0221.com.ar, hasta allí se dirigió el padre del menor, pero llegó un poco más tarde de lo previsto y las maestras no repararon en el niño que había quedado oculto debajo de “un oso de peluche gigante”, tal como explicó hoy la directora del centro educativo, Patricia Rey.

“El jardín cierra a las 6 y el padre dice que llegó cinco minutos tarde”, explicaron las fuentes policiales consignadas por el citado medio platense. Ante este escenario, se solicitó la presencia de algún empleado del jardín que pudiera abrir la puerta de entrada y rescatar al niño, quien estaba del otro lado del vidrio y lucía en buen estado de salud.

Por la noche, fuentes policiales señalaron que el niño no presentaba lesiones y que se encontraba en buen estado de salud.

A raíz de la repercusión que tomó el episodio, la directora Rey habló esta mañana con los medios de prensa apostados en las puertas de la guardería y admitió la falla del personal. “Nos hacemos cargo del error, fue un error nuestro, de las maestras, yo hablé con los papás, les dije ´si les pido perdón es una falta de respeto´, todavía no lo puedo digerir, nos atravesó de una manera increíble, estamos muy angustiados”, reconoció la titular.

En cuanto al olvido del niño, Rey dio su versión de los hechos: “Lo que pasó ayer fue que el jardín cierra a las 6 (de la tarde); los últimos nenes se fueron a las 6 y 7 minutos; las docentes se fueron y quedó un nene durmiendo que tenía un oso de peluche gigante encima porque él se duerme con el oso y no lo vieron, cerraron el jardín y se fueron”.

Al percatarse de la apremiante situación, una de las docentes regresó a toda velocidad al establecimiento, abrió la puerta de entrada y el niño se reencontró con su padre. “Casi nos morimos de un infarto, una situación espantosa, en 32 años nunca nos pasó algo semejante, el papa llegó tarde, no es culpa del padre, a nosotros igual no nos mandó ningún mensaje, no avisó (del retraso) y los nenes tienen entrada de horario y salida acorde al horario de los padres”, señaló.

El reclamo de Sadop



Frente a esta desafortunada situación, desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) de La Plata solicitaron la “urgente regulación de los Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADI)”, al mismo tiempo que aclararon que “no son jardines maternales”.

“Hay casos en muchas ciudades de la provincia donde se suscitan situaciones no deseadas, como la de ayer, y la cartera de Educación no puede intervenir porque son espacios están habilitados como comercios”, advirtió hoy Eugenia Voisilaitis, secretaria general de Sadop La Plata, en diálogo con la agencia Télam. Y en la misma línea, agregó que “hace mucho tiempo que venimos denunciando esto”.

Voisilaitis, asimismo, remarcó que “hay docentes, pero no hay supervisión”. E indicó: “Hay precarización laboral para sus trabajadores y ocurren situaciones como estas de ayer, no propicias”.

La investigación recayó en la UFI N° 15, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, y se iniciaron las averiguaciones correspondientes bajo la carátula de “averiguación de ilícito”.