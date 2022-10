IFE 5: todo lo que tenés que saber del nuevo bono

El Gobierno nacional ya dio a conocer las fechas de inscripción y de cobros, del bono más conocido como IFE 5. Este bono tiene por objetivo acompañar a las personas más afectadas por la situación económica. Los pagos estarán a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).



Cuáles son los requisitos para acceder al bono

Para contar con el beneficio, será necesario cumplir con los siguientes requerimientos, a saber:



Tener entre 18 y 64 años.

No tener ningún trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo.

No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otras).

No contar con Obra Social o Prepaga.

A quiénes apunta el bono

El beneficio alcanzaría alrededor de dos millones de personas, las cuales deberán cumplir los requisitos recién mencionados. Desde el Gobierno pretenden acompañar a los sectores más afectados por la situación económica y la inminente inflación a la que se enfrenta el país.

Según declaraciones del ministro de Economía, Sergio Massa, esta ayuda social apuntará a:

Sectores allegados la economía social.

Los grupos de mayor riesgo (debajo de la línea de pobreza e indigencia).

IFE 5: Cuándo se cobra

Según lo dicho desde fuentes afines al Gobierno, el beneficio será dado a través del organismo previsional que lidera Fernanda Raverta. El pago se dará en dos cuotas, la primera en noviembre y la última en diciembre. Las inscripciones podrán hacerse a partir del 24 de octubre, desde cualquier filial de ANSES.



De cuánto será el bono

El total del beneficio es de $45.000 y será pagado en dos cuotas de $22.500, cada una en los últimos dos meses del año, en noviembre y diciembre. El primer pago se realizará el lunes 14 de noviembre, ordenados por terminación de DNI en un calendario de pagos. Éste será informado por ANSES en los próximos días.