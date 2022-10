Schiaretti: “el Kirchnerismo tiene preso al Peronismo”

Durante un acto del que participó en la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, cuestionó duramente al kirchnerismo, con quien aseguró que “no iría ni siquiera a unas PASO”, y sostuvo que mientras lo “tenga preso” al Partido Justicialista, va a ser “difícil para el peronismo plantear cosas racionales”.

“Si vos agarrás cualquier encuesta hoy, el 60% quiere que aparezca algo nuevo, que no sea ni el Frente de Todos ni Cambiemos como está. Hay que animarse a hacer lo nuevo para que ese 60% que hoy no se siente expresado por ninguno de los lados de la grieta, pueda expresarse y podamos sacar el país adelante, después veremos quién es el candidato a Presidente, eso no es para definirlo ya”, explicó.

Así opinó el mandatario provincial al exponer sobre “Economía y gestión pública” en el XVI Congreso Internacional de Economía y Gestión (ECON 2022), que se realizó este jueves en el Salón de Usos Múltiples de la mencionada casa de Estudios.

Al ser consultado por el moderador del encuentro, el profesor de la UBA Luis Tonelli, sobre la situación política en la Argentina, Schiaretti remarcó que “la última vez que el país superó una crisis fue cuando se pusieron de acuerdo (los ex presidentes) Duhalde y Alfonsín”.

“O sea, yo creo, y esto lo digo sin agredir a nadie, que mientras al peronismo lo tenga preso el kirchnerismo, como pasa hace 20 años, es difícil para el peronismo plantear cosas racionales por fuera de la grieta”, agregó.

En este sentido, el gobernador consideró que el espacio que se referencia, entre otros, en la actual vicepresidenta de la Nación, es un partido “feudal” que, según precisó, son aquellos que “gobiernan para ganar una elección y tener el control absoluto de la plata, de la legislatura y de la Justicia, inclusive”.

Al respecto, señaló que “el peronismo no es autoritarismo, no es feudalismo, no es apriete”, sino que, por el contrario, “es producción y trabajo, es apertura hacia toda la sociedad”, y lamentó que “la grieta tenga en este país un nivel de ferocidad y de irracionalidad tan grande que nos hace en muchos casos inviables”.

“Nosotros nunca tuvimos nada que ver con el kirchnerismo ni vamos a ir a una elección, ni siquiera para unas PASO, con el kirchnerismo. En la medida en que todos nos animemos a decir esto va a ser todo más fácil”, insistió.