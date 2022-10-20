Restricciones de tránsito en la rotonda de Yerba Buena
Desde el lunes de la semana que viene, habrá que prestar atención en el paso de la avenida Perón y Camino del Perú porque habrá desvíos. Esto se debe a que comenzarán con las obras para retirar la rotonda que está ubicada entre el límite de las ciudades de Yerba Buena y San Miguel de Tucumán.
Así serán los desvíos
- AV.BELGRANO - AV. PERÓN: TENDRÁN HABILITADA 1/2 CALZADA EN CADA SENTIDO DE LAS MISMAS MIENTRAS SE REALICE LA OBRA PROGRAMADA.
ALTERNATIVAS DE DESVIOS - RECORRIDO POR CAMINO DEL PERU SENTIDO NORTE - SUR
- EL QUE CIRCULE POR CAMINO DEL PERÚ, GIRA POR PARAGUAY HASTA AV. AMÉRICA Y SALE A AV. BELGRANO.
- EL QUE CIRCULE POR CAMINO DEL PERÚ, POR BOLIVIA HASTA E.ECHEVERRÍA, GIRA POR PERÚ Y CONTINÚA POR DIAGONAL ISLA CERDEÑA, SIGUE POR BOLIVIA HASTA AV. AMÉRICA Y SALE A AV. BELGRANO.
- EL QUE CIRCULA POR CAMINO DEL PERÚ, GIRA POR ITALIA, GIRA POR M. RODRÍGUEZ HASTA URUGUAY, CONTINÚA HASTA LLEGAR AV. AMÉRICA Y SALE AV. BELGRANO.
- DESVÍO A YERBA BUENA: EL QUE CIRCULA POR CAMINO DEL PERÚ, GIRA EN FRÍAS SILVA (continuación de Italia), SIGUE HATA JUAN B TEERAN O EN J. FANZOLATO, HASTA AV. P.PERON
RECORRIDO POR AV. BELGRANO SENTIDO ESTE - OESTE
- EL QUE CIRCULA POR AV. BELGRANO, GIRA POR AV. AMÉRICA, GIRA POR ITALIA HASTA CAMINO DEL PERU.
- EL QUE CIRCULA POR AV. BELGRANO, GIRA POR AV. AMÉRICA, CONTINÚA HASTA COLOMBIA, GIRA HASTA CAMINO DEL PERÚ.
- EL QUE CIRCULA POR AV. BELGRANO, GIRA POR GODOY CRUZ, GIRA HASTA ITALIA, CONTINÚA HASTA CAMINO DEL PERÚ.
- EL QUE CIRCULA POR AV. BELGRANO, GIRA POR DEAN FUNES, RETOMA DIAGONAL 6, CONTINÚA POR FRÍAS ARAUJO HASTA ITALIA, CONTINÚA HASTA CAMINO DEL PERÚ.
- EL QUE CIRCULA POR AV. BELGRANO, GIRA EN E. ECHEVERRÍA (DIAGONAL 9) HASTA FRÍAS ARAUJO, CONTINÚA POR ITALIA HASTA CAMINO DEL PERÚ.
RECORRIDO POR CAMINO DEL PERU SENTIDO SUR - NORTE
- EL QUE CIRCULA POR CAMINO DEL PERÚ, GIRA POR SAN JUAN, GIRA EN LUCIO V. MANSILLA, CONTINÚA HASTA AV.BELGRANO.
HABRÁ CONTROLES PREVENTIVOS DE TRÁNSITO DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS DE LA OBRA.
Mapa de desvíos