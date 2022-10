La lucha de la mamá de Lali contra el cáncer de mama

El 19 de octubre fue el Día Internacional de la Lucha contra el cáncer de mama. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se detectan en el país alrededor de 20 mil nuevos casos de esta enfermedad por año, esto es, en promedio dos nuevos por hora.

Frente a este contexto, las redes sociales se llenaron de mensajes para concientizar sobre la importancia de hacerse chequeos médicos anuales, ya que detectado a tiempo, el cáncer de mama puede curarse en más del 90% de los casos.

Experiencia personal

Majo Riera, la mamá de la popular cantante y actriz Lali Espósito, publicó mensajes relacionados a su lucha contra esta enfermedad. En su cuenta oficial de Instagram, posteó una historia en la que aparece sosteniendo un trofeo con la siguiente frase: “Día Internacional de la Lucha contra el cáncer de mamas! Hace un año y unos meses”.

El mensaje de la mamá de Lali Espósito

Luego, la señora publicó otra imagen en la que aparece en las escalinatas de una iglesia y escribió un importante consejo a sus seguidores: “¡Háganse los exámenes anuales!”. De esta manera, demostró que pudo mejorar su estado de salud gracias a que cumplió con los respectivos chequeos y pudo realizar un tratamiento médico.

El mensaje esperanzador de la mamá de Lali Espósito

Por otra parte, Espósito pisa cada vez más fuerte en la industria del espectáculo en España. Mientras se espera que se estrene la tercera temporada de Sky Rojo, la actriz se sumó hace unas semanas al programa más exitoso de la televisión local. Se trata de El hormiguero, el ciclo de Antena 3 conducido por Pablo Motos.

Acosador al aire

En uno de los programa, se puso muy seria cuando el conductor leyó el mensaje de un televidente. “Estoy enamorado de mi vecina Blanca, ¿Qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no sé que hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl”. A medida que escuchaba el testimonio, la cara de Lali se transformaba. No le causó ningún tipo de gracia los chistes de los títeres que los acompañaban en el estudio. Y cuando llegó su turno, se tomó un rato para pensar cada una de sus palabras y realizó un encendido alegato.

“Mirá, realmente pienso que está buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje”, señaló con firmeza y recapituló cada paso expresado por el televidente para ratificar sus dichos: “Se jacta de haber ganado el juicio, que no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias”, señaló con una fuerte ironía. Y se hizo tiempo para ver el lado positivo del repudiable mensaje.

“Está buenísimo que les niñes del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien”, aseguró con tono firme, y cerró mirando a cámara para que no quedaran dudas de sus palabras: “Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte”. Su intervención se escuchó en el silencio más profundo y fue celebrada por un estruendoso aplauso de todo el estudio.