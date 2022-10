Después del escándalo por la lista de nominados que se filtró antes de tiempo, finalmente esta noche se llevará a cabo la esperada entrega de los premios Martín Fierro de Cable 2022. La ceremonia, al igual que el año pasado, será conducida por Carolina Pampita Ardohain y el Pollo Álvarez y será trasmitida por Crónica en vivo desde el complejo Parque Norte.

La polémica en torno a este evento había comenzado hace dos semanas, cuando se dieron a conocer las ternas antes de lo que había estipulado la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). El conflicto había llegado a tal punto que Luis Ventura había amenazado con renunciar, algo que más tarde el propio periodista desestimó.

En ese momento, el ex Intrusos se había mostrado molesto por no poder cumplir con el acuerdo de exclusividad que tenía con el canal trasmisor de la entrega, pero luego aclaró lo sucedido en el programa que Chiche Gelblung tiene en esa señal. “Hubo un ´enter´ que mandaron, un borrador, donde faltaban algunas consideraciones que tenían que ver con votos demorados. Y frente a la incorporación de nuevos candidatos que integraban las nominaciones, se modificaron algunos rubros”, explicó. Y agregó: “Estos son los oficiales, porque además, es lo que constaba en el arreglo que se hizo con Crónica como canal emisor, la exclusividad la tenía que tener el canal, y llegó de otra forma”.

“¿Por eso quisiste renunciar?”, indagó Chiche. Y Luis lo esquivó con elegancia: “Desconozco lo que estas diciendo”. Sin embargo, aclaró: “Eso fue un tema de paredes para adentro, cotidiano, una expresión de enojo y de idas y vueltas, que nos pasa en todas las entregas, en cada una de las decisiones”.

Consejos de moda

A pocas horas del inicio de la ceremonia de los Premios Martín Fierro de Cable 2022, Matilda Blanco, una verdadera autoridad en el mundo de la moda y las tendencias, dio una serie de tips para tener en cuenta a la hora de vestir en la gala.

La reconocida asesora de imagen le contó lo que está permitido y lo que no a la hora de elegir el look de una noche soñada. En cuanto a sus propias expectativas, Blanco, sostuvo que "me preparo muy bien y aunque faltan pocas horas, como que a las 14 me voy a maquillar junto con mi equipo, y vamos temprano, sobre todo por el tema, ubicación, ensayos y vestimenta porque hace dos días conocimos el lugar donde se va a realizar la ceremonia. La verdad está buenísimo y todo el equipo de la alfombra roja está organizado y también el de la conducción, con el "Pollo" (Joaquín Álvarez) y "Pampita" (Carolina Ardohain) ensayando, muy contenta y esperando el momento en que llegue la alfombra roja".

Blanco agregó que "lo bueno de esta temporada es que se usan los colores, eso está bueno, hay un permitido que te podés ir de flúo, verde, amarillo y rosa para la noche, siempre y cuando sea en un vestido de gala y largo que corresponda para ese momento. Quiero recibir gente con colorado, amarillos, azules, colores fuertes, es un verano fuerte, es la primera temporada que no hay que andar con barbijo".