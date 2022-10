Insolita excusa de una heladería donde grabaron a una rata

Una rata apareció en una heladería de la ciudad correntina de Paso de Los Libres y se viralizó en las redes sociales.

En las imágenes se ve al roedor sobre una silla, que luego es enfrentado por un gato. Este último lo olfatea sin hacerle daño.

Al difundirse la grabación, el comercio publicó un comunicado con una explicación que gran cantidad de usuarios en redes no creyeron y hasta se burlaron:

Sin embargo, desde Helados Garavano SRL aclararon que este “acontecimiento lamentable y vergonzoso” no está relacionado de forma alguna con su empresa. “El lugar donde se sucedieron los hechos no pertenece de ninguna manera a ‘Helados Garavano’”, informaron desde la empresa. Aparentemente, ocurrió en un restaurante de nombre homónimo. “Entiendo que por ese lado venga la confusión, pero me veo en la obligación de aclararlo ya que nos estamos viendo altamente perjudicados por un hecho con el cual no tenemos responsabilidad ni relación alguna”, agregaron.

El video, que llegó a tener 10 mil likes, lo publicó la cuenta @matuuskywalker, quien, además de mostrar la secuencia entre el gato y la rata, agregó: “Se difundió este video de una heladería acá en Corrientes y miren lo que salieron a decir. Estamos a un paso de ser Francia, hasta tenemos nuestro chefsito”.

Acto seguido, completó en su propia publicación aún asombrándose por la relación entre los animales: “Lo que me da gracia es que hasta parecen amigos, porque el gato no se lo come. Es tipo Tom y Jerry”. Para coronar su posteo, se permitió dudar de la credibilidad del asunto: “Dudo que suban algo tan ridículo y tan mal escrito, pero igual el video es un montón. Encima, hay gente comiendo en el fondo”.

Sobre este supuesto descargo del local, desde la heladería que se vio perjudicada por esta publicación indicaron que “se hace referencia al ‘dueño de una heladería’ y a un mensaje publicado por parte de la empresa supuestamente aclarando que era un hámster que se le escapó a un cliente” y negaron que ellos o los dueños del local donde aparentemente sucedió el hecho hubieran salido a hacer este insólito descargo.

Como parte del circuito de la viralización, otros followers de la red social del pajarito se sumaron a esta historia y brindaron su parecer al respecto: “Parece una rata de alcantarilla. Encima debe estar lleno porque el gato parece acostumbrado. En mi caso, mi perra, la primera vez que vio una laucha, casi se infarta”; “Aparte encajaron a un niño cliente, a ver, ¿quién es el dueño?, ¿por qué no tiene chapita siendo que tiene el tamaño de un Galgo?” y “Creo que era más decente decir que es su mascota, que tiene todas las vacunas y no transmite nada, por eso el gato no lo atacó y no la mentira del hámster”, añadieron otros usuarios, con cierta ironía por la referencia al animal.

“¿Bromatología? bien, gracias”: captaron a una rata comiendo medialunas en una panadería de Congreso



Una rata comió medialunas desde una estantería de una panadería del barrio porteño de Congreso y causó conmoción en las redes sociales. El video, que fue captado desde la puerta del local, se viralizó y provocó la clausura del negocio.



Tras la repercusión que generó ver al animal sobre la comida, el dueño del comercio habló sobre lo ocurrido y se justificó: “Quedó una puerta abierta y se nos metieron ratas”.

El video de la rata comiendo medialunas que conmocionó a los usuarios de Twitter

El usuario @licrondamon subió el video a su cuenta de Twitter con el comentario: “¿Bromatología? Bien, gracias”. Las imágenes fueron tomadas desde la calle a través de la vidriera del comercio. En ellas se puede distinguir claramente la presencia de una rata entre las medialunas que estaban en una estantería de la panadería.

Horas más tarde, el video se volvió viral y generó indignación en las redes sociales. Debido a la repercusión de las imágenes, la autoridad correspondiente del Gobierno de la Ciudad intervino en el asunto. Fue así que la Agencia Gubernamental de Control informó este miércoles, a través de su cuenta de Twitter, que la tarde anterior el local había sido clausurado.

En su tuit, la oficina de control porteña comunicó: “En el día de ayer clausuramos el comercio Las Manolas ubicado en la calle Moreno al 1500 por graves incumplimientos de higiene y seguridad. Se encontraron excrementos de roedores y una falta de higiene generalizada”.

La publicación también incluía una serie de fotos en las que se veía la faja de clausura sobre una vitrina del negocio y otras imágenes más que exhibían las condiciones en las que se encontraba el lugar que, por lo que se ve en su vitrina, realizaba ventas al por menor y al por mayor.

La conmoción de los vecinos tras la aparición de la rata en las medialunas

Una empleada de un kiosco que está ubicado frente a la panadería habló con TN y aseguró que no estaba al tanto de lo que había sucedido y que ellos toman todos los recaudos de higiene para que eso no suceda. “Por ahora no vimos nada, nosotros vendemos todo envasado, no vendemos comida hecha y lo que está suelto está guardado en cajas herméticas”, explicó. Además, la mujer señaló que todavía no tuvieron ninguna inspección porque abrieron el comercio hace dos semanas.

Por su parte, Manuel, el dueño de la panadería, responsabilizó a la poca higiene de la zona por la presencia de ratas. “Estamos frente a un edificio de policía (el Departamento Central de la Policía Federal), en plena Capital, un lugar muy sucio para todos. Estamos en lugares sucios donde por más que uno trabaja, hace fumigaciones, está todos los días limpiando, puede tener inconvenientes, como se pueden tener en una casa, por más que sea la más limpia de todas”, dijo.