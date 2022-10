Icardi mostró su nueva vida de separado de Wanda

Mauro Icardi empezó de cero desde que Wanda Nara le comunicó que quería divorciarse. Se quedó al cuidado de sus dos hijas y los tres varones de Maxi López en Turquía mientras ella trabajaba en la Argentina, y también hizo varias salidas para despejarse. Todo quedó registrado en las redes sociales, donde misteriosamente se dio cuenta de que en las últimas horas había sumado una nueva seguidora en Instagram: su ex.



A poco de tener que subirse al avión con destino a Estambul, la empresaria habría sentido la necesidad de hacer las paces con el futbolista del Galatasaray, y empezó por darle “follow” nuevamente. Sin embargo, sabe que apenas llegue él le pasará factura, como ya hizo en un vivo la semana pasada.

Icardi además cuenta con el apoyo de Nora Colosimo, la madre de Wanda, que lo acompaña en Turquía para ayudarlo con sus nietos cuando él debe ir a los entrenamientos, concentrar y jugar.

Cómo es la nueva vida de soltero de Mauro Icardi



Desde que volvió a la soltería, el rosarino se propuso llevar una vida más familiar, sin fiestas ni eventos nocturnos. Al menos por ahora. Estuvo dedicado a la crianza de sus hijas, Isabella y Francesca, y también fue un sostén importante para Valentino, Constantino y Benedicto, los nenes que Wanda Nara tuvo con Maxi López.

El deportista también asistió al cumpleaños de uno de los hijos de un compañero del club turco donde juega desde hace un mes. Y estuvo muy bien acompañado: se lo vio con sus dos nenas muy sonrientes y alegres por hacerse amiguitos en este nuevo lugar de residencia.

Dónde vivirá Wanda Nara tras separarse de Mauro Icardi

Después de pasar más de un mes en la Argentina, Wanda Nara armó las valijas para volver a Turquía, donde la esperan Mauro Icardi y sus cinco hijos, quienes días atrás le hicieron saber que no aceptarían a L-Gante en la familia. Su primer destino será un hotel, ya que no quiere compartir la casa -y muchos menos la cama- con el jugador.

En LAM, Ángel de Brito contó que la empresaria ya consiguió un lindo y cómodo departamento para mudarse. Para evitar que los chicos sufran, alquilará en el mismo edificio que su ex, así ellos pueden subir y bajar las veces que quieran. “Van a adoptar el mismo sistema que Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes. Van a estar todos juntos, pero cada uno con su intimidad y su banda”, expresó el conductor.

La estadía de Wanda en Estambul durará hasta junio de 2023, cuando a Icardi se le venza el contrato con el Galatasaray. En ese entonces, se mudará a su propiedad de Milán y empezará de cero, como cuando se separó de Maxi López, a fines de 2013.

Wanda Nara publicó una foto romántica con L-Gante antes de volver a Turquía



Wanda Nara está a horas de abandonar la Argentina y no volverá a ver a L-Gante hasta dentro de unos meses. Para despedirse después de un mes intenso en el que salió a la luz que estarían viviendo un romance, lo acompañó a la fiesta de Canta Conmigo Ahora -donde él se desempeñó como jurado- y publicó una foto donde aparecen muy melosos.

La imagen corresponde al flyer de “El último romántico”, el videoclip que hicieron juntos. Se trata de una canción que el joven escribió especialmente para ella. “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”; “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”; “Supuestamente una amiga”; “Te lo hago sin palabras”; “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”, son algunas de las frases que entona en lo que promete ser un hit. La grabación entera se conocerá este jueves, pero el adelanto confirmó que se verá una interacción de alto voltaje entre ellos.