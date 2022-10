"Me siento bien donde pueda ser útil", afirmó Rossana Chahla

Las elecciones provinciales serán el próximo 14 de mayo y comenzó la danza de nombres para los distintos cargos electivos. Así por ejemplo, desde el oficialismo ya tienen prácticamente que la fórmula a la gobernación la encabezarán Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, solo resta el anuncio formal. Pero tibiamente surgen algunos rumores sobre la posibilidad que la diputada nacional, Rossana Chahla, vaya como candidata a intendenta de San Miguel de Tucumán por el partido gobernante.

"Es ruido nada más, solamente ruidos", dijo la exministra de Salud ante Los Primeros TV sobre las versiones que la ponen como candidata a Intendenta. Agregó que hasta ahora nadie habló con ella sobre una eventual candidatura para la intendencia.

Fuentes consultadas aseguran que Chahla es la que mejor mide para representar al peronismo y que aún conserva el caudal de votos que la llevó a la Cámara de Diputados en noviembre de 2021.

"Me siento bien donde pueda ser útil, donde pueda ser lo mejor de mí", señaló la diputada para responder si prefiere seguir ocupando un escaño nacional o bien, ir por la conducción del municipio que hoy está en manos de Germán Alfaro.

Chahla reconoció que en su labor parlamentaria está aprendiendo día a día, ya que hasta llegar a ese cargo solo tenía una fuerte formación en Salud. "Vengo de la universidad, de la Maternidad, solo me formé en salud y ahora estoy viendo otro panorama, que me obliga a estudiar y a formarme permanentemente", dijo.

En la charla surgió la posibilidad de que quizás en 10 años Chahla sea "la candidata", pero actualmente la diputada reconoció que "tengo gestión y experiencia, pero soy nueva en la política. Llevo 10 meses en un cargo electivo y creo que puedo aportar desde mi lugar, pero lo que quiero decir, es que acá no importan los egos personales, todos mis proyectos no son personales, y creo que estos proyectos tienen que ser colectivos".

Sostuvo que "tenemos que dejar el ego de lado y muchas veces quizás no me guste el candidato, pero si eso es lo que ha consensuado el partido y eso es lo que quiere el espacio, una de la estrategias del peronismo es unirse y avanzar en ese sentido. Yo creo en eso, en los proyectos colectivos y no en los egos personales".