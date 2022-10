Empresarios de distintos segmentos pidieron este miércoles a los dirigentes políticos un acuerdo para la aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional 2023 y consideraron que la instancia se trata de "una oportunidad inmejorable".

El Foro de Convergencia Empresarial, el espacio que reúne a los principales ejecutivos del país, emitió un comunicado con motivo del debate sobre el proyecto del oficialismo que se lleva a cabo en el ámbito congresal.



"El análisis y aprobación del presupuesto 2023 en el Congreso de la Nación es una oportunidad inmejorable para avanzar en los acuerdos políticos de los partidos con representación legislativa, acuerdos que reclama Argentina para encarar las reformas estructurales que necesita el país para revertir décadas de decadencia y combatir la pobreza", señaló en el texto.

La entidad exhortó a que se realice una "revisión exhaustiva" de la estructura del Estado "en todos sus niveles", al que consideraron "sobredimensionado".

Este análisis, según el foro, es necesario realizaron a fin de buscar un equilibrio en las cuentas y evitar el aumento de impuestos.

Reconoció importancia del Estado





Pese a esto, reconoció que el Estado "eficaz es esencial para la vida política, económica y social de un país".

“La reducción del gasto público resultante, que conduzca al equilibrio fiscal sin aumentar la carga impositiva sobre el sector privado de la economía y las personas físicas, permitirá reducir la emisión monetaria, bajar la inflación, reactivar la economía y alentar la inversión y la generación de empleo”, resaltó.

“Más allá de los compromisos de reducción del déficit fiscal asumidos por el país con el Fondo Monetario Internacional, consideramos que se debería encarar una revisión exhaustiva de la estructura del Estado en todos sus niveles, incluyendo empresas públicas y organismos descentralizados”, indicó.

En consecuencia, el Foro de Convergencia Empresarial hizo "un llamado a los legisladores para que no desaprovechen esta oportunidad para trabajar juntos en beneficio del país, que necesita un cambio de rumbo que aliente nuevas esperanzas para todos sus habitantes".

Diputados: Presupuesto 2023 avanza pese a cruces y rechazos y mañana se firmará dictamen



Ricardo López Murphy adelantó su voto negativo. Oficialismo negociará cambios en las próximas horas para blindar sesión de la semana próxima.

La comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que comanda el legislador kirchnerista Carlos Heller, avanzó ayer un paso más con el debate de la ley de gastos 2023, pese a cruces entre oficialistas y opositores, y algunos rechazos por adelantado de la iniciativa. En las próximas horas, los principales bloques pondrán todas las sugerencias de cambios sobre el proyecto diagramado por el ministro de Economía, Sergio Massa, con el objetivo -ya consensuado- de pasar a la firma de dictámenes mañana y así dejar el terreno liberado para la sesión que tendrá lugar, en principio, el miércoles próximo, que incluso podría dividirse en dos jornadas.

“Tenemos un diseño institucional que nos lleva a una mega inflación permanente, porque endeudamos a alguien -Banco Central- que no tiene recursos propios, que lo único que hace es emitir dinero y sería un milagro que funcionara de otra manera”, disparó ayer el macrista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), quien dejó clara su idea de no acompañar el texto en cuestión, situación aún no definida por el resto del interbloque de Juntos por el Cambio.