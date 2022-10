"Desprotegen al campo y fomentan la vagancia"

Lo dijo el productor agropecuario y directivo del Mercofrut, Eduardo Martín. "Si estas políticas contra el agro siguen, no habrá más productores", advirtió.

Este miércoles se registró un importante incremento en algunas frutas y verduras en la venta mayorista del Mercofrut, lo que repercutió directamente en los precios de las verdulerías.

El productor agropecuario y directivo del mercado de frutas y verduras de Tucumán, Eduardo Martín, explicó a LP+, "lo que más subió fue la papa. Esta mañana se llegó a cobrar hasta $3000 debido a que hubo un menor ingreso al mercado. Aumentaron los precios del flete. Todo lo que implica la siembra y el traslado ha subido. Mañana o pasado va a bajar el precio".

Además, comentó que "el precio de la cebolla está $3000 o más pero se viene manteniendo. El precio del pimiento rojo varía según la oferta y la demanda".

"Es un lujo comer una palta"

Martín aseguró que el precio de la palta se ha elevado de un modo extremo. A tal punto que algunos verduleros ya no la compran.

"Este año hubo poca producción de palta y es un lujo comerla. Un cajón cuesta hasta $9000 pesos. El kilo cuesta $1000", contó.

Además, dijo que "la banana viene hace un par de meses en aumento, como casi todas las frutas, salvo los cítricos, donde hubo un repunte en baja".

"Quien paga los platos rotos es el consumidor. Les aconsejo que vayan al Mercofrut los sábados porque van a encontrar precios convenientes", señaló el productor.

"Fomentan la vagancia"

Martín aseguró que los jóvenes descartan de entrada la posibilidad de trabajar en el campo. Es más fácil conseguir y vivir de un plan social. Además, cargó contra las políticas económicas del gobierno nacional que van en contra de los productores agropecuarios.

"Estamos quedando pocos productores. Si estas políticas contra el agro siguen, no habrá más productores. Espero se solucione todo. Tenemos problemas porque no hay gente que quiera trabajar en la cosecha. Nadie quiere trabajar en el campo. Escucho que van a dar un subsidio de $45 mil pesos a desempleados, ¿por qué no usan esa plata para generar trabajo?. Fomentan la vagancia", afirmó.

"Nosotros los productores, todo lo que compramos, lo hacemos al valor dólar, y eso nunca baja de precio. El productor no tiene un subsidio o un dólar ´producción´", siguió.

"Hoy es más fácil comprar y revender que producir. Si no cambian la política, no sé cómo va a terminar esto. El campo está siendo desprotegido", cerró.

La situación de los verduleros

Importante diferencia de precios entre verdulerías del centro y los barrios