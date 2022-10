Condenado por intentar matar a su pareja

El juicio oral comenzó el viernes 14 de octubre. En el mismo Intervino el auxiliar de fiscal, Rogelio Rodríguez del Busto, en representación de la Unidad Fiscal de Atentados contra las Personas del MPF, que dirige el fiscal Pedro León Gallo.

“Está probado que hubo un hecho de violencia. El acusado le provocó a la víctima diversos golpes que fueron constatados por los médicos. Su vida estuvo pendiendo de un hilo durante meses. Ahora, está postrada y no puede caminar ni atender a sus hijos menores, como consecuencia de este ataque brutal”, señaló el auxiliar de fiscal en los alegatos de clausura.

Luego, el tribunal pasó a deliberar, para posteriormente regresar y dar a conocer lo resuelto.

Testimonios

El pasado martes se completó la nómina de testigos. Médicos declararon sobre la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, quien cursaba un embarazo al momento de sufrir el brutal ataque que la dejó postrada con una incapacidad del 85 por ciento.

En tanto, expertos en informática del Equipo Científico de Investigaciones (ECIF) expusieron sobre las pericias al celular del acusado.

En el debate se conoció que la víctima fue intervenida de urgencia en el hospital Padilla como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneal (TEC). “Evidentemente, fue golpeada en múltiples ocasiones”, valoró una de las profesionales. También se expusieron las características de esas heridas y las secuelas y consecuencias de tipo neurológico.

El ataque

Según la acusación, el 3 de octubre de 2021, en horas de la noche, en una casa ubicada en calle Asunción al 1.500, del barrio El Bosque, Aquino, con claras intenciones de matar a su pareja, RDCL, de 31 años, la golpeó en la cabeza con un objeto contundente. Luego, aprovechándose de su estado de inconsciencia, la sometió sexualmente.

“Me pegaba y me maltrataba, me rompía la ropa y me dejaba llena de moretones, me agredía también psicológicamente. Ahora no puedo hacer nada, estoy tirada en la cama, postrada de por vida. Antes estudiaba y ahora no puedo ni atender a mis hijos. No tengo ganas de vivir así como estoy, me quiero morir”, se lamentó la víctima al declarar.