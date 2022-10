Este miércoles la Liga Profesional de Fútbol dio a conocer la programación de los partidos de la última fecha en la que se definirá el título y lo cupos restantes para la clasificación a las copas internacionales. Luego, publicó las nóminas de los árbitros que estarán al frente de los encuentros decisivos.

Los tres cotejos más importantes son los que dirimirán el cetro: Boca Juniors vs. Independiente, Racing vs. River Plate y Patronato vs. Huracá, aunque el Globo deberá esperar que este jueves el Xeneize no le gane Gimnasia parallegar con chances. Se trata del partido suspendido el 6 de octubre por los incidentes en las inmediaciones del estadio del Lobo y en el que murió el hincha César Regueiro.

De esta forma, se anunció que el duelo entre la Academia, líder con 50 puntos, y el Millonario será arbitrado por Pablo Echavarría. Por su parte, Darío Herrera estará en La Bombonera en el otro encuentro clave, mientras que Fernando Rapallini irá a Paraná para el cruce entre Huracán y Patronato. Los tres partidos comenzarán a las 17.00 horas.

También habrá otras definiciones como las clasificaciones a las Copas Libertadores y Sudamericana. Al torneo principal ya está clasificado Boca Juniors (por ser campeón de la Copa de la Liga); y Racing y River Plate, por sus posiciones en la tabla anual. Habrá otros dos cupos en juego: el del cuarto y quinto puesto de la tabla anual que por el momento son ocupados por Gimnasia y Huracán, ambos con 65 unidades.

Además de esos dos equipos, Argentinos Juniors (64), Tigre (63), Defensa y Justicia (62) y Newell’s (62) que hoy están en zona de Sudamericana, también tienen posibilidades matemáticas de ingresar a la Copa Libertadores. Por su parte, Estudiantes (58) y Atlético Tucumán (57) también están en zona de Sudamericana, pero sus boletos corren riesgo porque San Lorenzo (55) intentará sumar de a tres para arrebatarles ese puesto.

El detalle de la programación de partidos para la última fecha con los días, horarios, TV y los árbitros

Sábado 22 de octubre

14.00 Unión – Central Córdoba (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

16.30 Estudiantes – Godoy Cruz (TNT Sports)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Ramiro López

16.30 San Lorenzo – Aldosivi (TNT Sports)

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Ariel Scime

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

16.30 Defensa y Justicia – Atlético Tucumán (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

19.30 Argentinos – Vélez (TNT Sports)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

Domingo 23 de octubre

12.00 Banfield – Sarmiento (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Giménez

Árbitro asistente 1: Manuel Sánchez

Árbitro asistente 2: Gisela Bosso

Cuarto árbitro: Javier Del Barba

14.30 Talleres – Gimnasia (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

17.00 Patronato – Huracán (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Rapallini

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Gastón Monzón Brizuela

17.00 Boca – Independiente (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Julio Barraza

17.00 Racing – River (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Yael Falcón Pérez

Lunes 24 de octubre

15.30 Barracas Central – Newell’s (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Maximiliano Castelli

Árbitro asistente 2: Mariano Ascensi

Cuarto árbitro: Mauro Biasutto

16.30 Rosario Central – Colón (TNT Sports)

Árbitro: Franco Acita

Árbitro asistente 1: Adrián Del Barba

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: César Ceballo

20.30 Tigre – Arsenal (ESPN Premium)

Árbitro: Patricio Loustau

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

Martes 25 de octubre

20.00 Platense – Lanús (TNT Sports)

Árbitro: Néstor Pitana

Árbitro asistente 1: Gerardo Carretero

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo