La relación entre productos químicos y el cáncer de útero

Las mujeres que usan productos químicos para alisar el pelo tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de útero en comparación con quienes no informaron haberlos usado, según un nuevo estudio científico.

Los cánceres de útero raros y agresivos están aumentando rápidamente en los Estados Unidos, especialmente entre las personas de color, y un nuevo estudio sugiere que los alisadores químicos podrían ser en parte los culpables ya que los investigadores no encontraron asociaciones con el cáncer de útero con otros productos para el cabello, incluidos tintes para el cabello, decoloración, reflejos o permanentes.

Los datos del estudio incluyen a 33.947 mujeres estadounidenses de entre 35 y 74 años que participan en la investigación dirigida por expertos del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS), parte de los Institutos de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), que busca identificar los factores de riesgo para el cáncer de mama y otras afecciones médicas. Las mujeres fueron seguidas durante casi 11 años y durante ese tiempo se diagnosticaron 378 casos de cáncer de útero.

Los investigadores encontraron que las mujeres que reportaron el uso frecuente de productos para alisar el cabello, definido como más de cuatro veces en el año anterior, tenían más del doble de probabilidades de desarrollar cáncer de útero en comparación con aquellas que no usaron los productos.

“Estimamos que el 1,64 por ciento de las mujeres que nunca usaron alisantes para el cabello desarrollarían cáncer de útero a la edad de 70 años; pero para los usuarios frecuentes, ese riesgo aumenta hasta el 4,05 por ciento. Esta tasa de duplicación es preocupante. Sin embargo, es importante poner esta información en contexto: el cáncer de útero es un tipo de cáncer relativamente raro. Estos hallazgos son la primera evidencia epidemiológica de la asociación entre el uso de productos para alisar el cabello y el cáncer de útero”, afirmó la doctora Alexandra White, jefa del grupo de Epidemiología Ambiental y del Cáncer del NIEHS y autora principal del nuevo estudio.

Hay sustancias químicas en estos productos que actúan esencialmente como estrógenos en el cuerpo

Por la pandemia se alteró la vacunación contra el virus del papiloma humano en América Latina

El cáncer uterino representa alrededor del 3 por ciento de todos los casos nuevos de cáncer, pero es el cáncer más común del sistema reproductivo femenino, con 65.950 casos nuevos estimados en 2022. Los estudios muestran que las tasas de incidencia del cáncer uterino han aumentado en los Estados Unidos, particularmente entre mujeres negras.

Según el estudio, publicado en el ‘Journal of the National Cancer Institute’, aproximadamente el 60 por ciento de las participantes que informaron haber usado alisadores el año anterior se identificaron a sí mismas como mujeres negras. Aunque el estudio no encontró que la relación entre el uso de planchas y la incidencia de cáncer de útero fuera diferente según la raza, los efectos adversos para la salud pueden ser mayores para las mujeres negras debido a la mayor prevalencia de uso.

“Debido a que las mujeres negras usan productos para alisar o alisar el cabello con más frecuencia y tienden a iniciar su uso a edades más tempranas que otras razas y etnias, estos hallazgos pueden ser aún más relevantes para ellas”, señala Che-Jung Chang, autor sobre el nuevo estudio y becaria de investigación en la rama de epidemiología del NIEHS.

Los preocupantes resultados son los últimos de una serie reciente de estudios sobre sustancias químicas ampliamente utilizadas que alteran el sistema endocrino; mensajeros químicos en nuestros cuerpos que conectan las hormonas con sus órganos objetivo. El exceso de hormonas como el estrógeno y la progesterona se han relacionado con el cáncer de útero en el pasado, y muchos productos para el cabello pueden imitar estas hormonas naturales y unirse a sus receptores.

Los hallazgos son consistentes con estudios previos que muestran que los alisadores pueden aumentar el riesgo de cánceres relacionados con las hormonas en las mujeres. Los investigadores no recopilaron información sobre las marcas o los ingredientes de los productos para el cabello que usaban las mujeres. En 2018, los investigadores encontraron sustancias químicas disruptoras endocrinas en 18 productos para el cabello probados. Además, el 84 por ciento de los productos químicos identificados no figuraban en las etiquetas de los productos y 11 productos contenían productos químicos prohibidos por la Directiva sobre cosméticos de la Unión Europea o regulados por la ley de California.