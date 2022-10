Sorpresivamente, Alberto Fernández encabezó este miércoles una nueva reunión del Gabinete nacional, en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, tras el anuncio de renuncia de Juan Manzur.

El Presidente, que no tiene agenda oficial este miércoles, llegó a la Casa Rosada pasadas las 8 y se sumó a la habitual reunión de ministros nacionales.

Este martes, Manzur confirmó algo que ya se venía rumoreando desde hace días: que deja su cargo para enfocarse en la campaña para la gobernación de Tucumán.

La confirmación se su renuncia se da justo tras los cruces a tres puntas que protagonizaron el Gobierno, La Cámpora y la CGT en el Día de la Lealtad.

Tras el encuentro, que se desarrolló durante más de dos horas, Manzur encabezó una conferencia de prensa en la que, antes de las preguntas de los periodistas, se tomó unos segundos para "hacer un comentario vinculado a algo que estuvo en los medios".

"Yo sigo trabajando a la par del Presidente de la Nación como su jefe de Gabinete de ministros. Y cualquier decisión a futuro, el año que viene, obviamente va a ser conversado y acordada con el Presidente de la Nación", agregó Manzur.

El Presidente tenía previsto un viaje a Catamarca que suspendió a última hora de este martes. Y se sumó este miércoles al plenario de ministros que estuvo teñido por la confirmación de que Juan Manzur volverá en breve a Tucumán para dedicarse a la campaña del peronismo para mantener la gobernación.

Manzur iría como candidato a vicegobernador pues la Constitución local no le permite postularse como gobernador pero sí, insólitamente, en el segundo lugar de la fórmula.

En la cita ministerial no estuvo presente Sergio Massa, el ministro de Economía, quien argumentó una cita en Santiago del Estero con los gobernadores del Norte Grande, que sucedió este martes.

Massa esta semana había confirmado que desde el mes de noviembre se modificará el piso del Impuesto a las Ganancias, que se estableció en $330.000. Y también el anuncio de un bono para indigentes, cuyo monto será de dos cuotas de $45.000, cada una, en los meses de noviembre y diciembre.

Tampoco estuvieron presentes Carla Vizzotti (en Berlín), Santiago Cafiero (en Bariloche), Wado de Pedro (en La Rioja). Jaime Perczyk (Río Cuarto. y Martín Soria, Daniel Filmus y Jorge Ferraresi, sin precisiones de su ausencia.

Danza de nombres para suceder a Juan Manzur

Automáticamente después de que se conociera la salida de Manzur -que desde hace tiempo se había instalado en las entrañas del Gobierno- en la Casa Rosada giran los nombres de los posibles reemplazos. Los tres que aparecen con más fuerza son el del canciller, Santiago Cafiero; el actual vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; y el del titular de la AFI, Agustín Rossi.

La opción de Cafiero parece no tener un futuro prometedor. “No hay forma de que pase. No es serio”, indicaron en Balcarce 50. Desde la oficina de Olmos, que influyó directamente en la designación de la ministra de Trabajo, aseguran que “no está pensando en eso” en este momento y que habrá que esperar a que se cumpla el anticipo de Manzur.

Por último, en el entorno de Rossi niegan que haya existido una comunicación del Presidente con el ex ministro y advierten que el “Chivo” no se ve en este momento ocupando la silla que ya usaron Cafiero y Manzur durante la gestión del Frente de Todos. “En otro tiempo, antes, podía ser. Pero ahora no parece ser el momento”, indicaron. Aún así, Rossi es el que más suena como posible Jefe de Gabinete.

Cerca de Manzur dicen que decidió anunciar su salida para el principio del año porque las elecciones en Tucumán serán el 14 de mayo y debe cambiar de rol con un margen de tiempo. Lo extraño es que lo haya anunciado tres meses antes. Alberto Fernández ya sabe que tiene que buscar un nuevo reemplazo, una semana después de que le renunciaron tres ministros.

A la salida de Claudio Moroni, Juan Zabaleta y Elizabeth Gómez Alcorta, más el anticipo de Manzur, se sumará, tarde o temprano, el regreso de Jorge Ferraresi a Avellaneda. El ministro de Hábitat tiene decidido volver al territorio para competir nuevamente como intendente. El Gabinete es cada vez menos compacto y tiene baja representatividad política.