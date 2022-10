Luz Médica reanudó la atención al público

El sanatorio cuenta con una prehabilitación del Ministerio de Salud. Por ahora, sólo entregan turnos, aún no funcionan los consultorios ni hay internaciones.

Al cabo de casi un mes y medio con las puertas cerradas, el sanatorio Luz Médica -donde apareció el brote de legionella que provocó el fallecimiento de seis personas- volvió a ponerse en marcha. “Estamos esperando que se oficialice la habilitación a través del Ministerio de Salud, sólo falta el sí”, explicó Julio Luna, presidente del Directorio de la clínica ubicada en Marcos Paz al 900. Por el momento no están atendiendo en los consultorios ni efectuando internaciones; sólo reciben a los pacientes que necesitan sacar turnos para los próximos días. Las autoridades del sanatorio estiman que entre mañana y el viernes podrán contar con la habilitación plena y definitiva de la cartera sanitaria.

El mes pasado el sanatorio fue sometido a un proceso de sanitización a cargo de una empresa certificada a nivel nacional y también se siguió un estricto protocolo recomendado por expertos de la Organización Panamericana de la Salud, quienes visitaron la provincia para hacer un seguimiento del brote. “Se hizo todo lo que se tenía que hacer. Vinieron a inspeccionar jueves, viernes y lunes”, comentó Luna. Añadió que el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, les otorgó una prehabilitación mediante la cual deben esperar alrededor de 48 y 72 horas para abrir oficialmente, brindando la totalidad de los servicios.

En un recorrido por las diferentes instalaciones de Luz Médica, Luna fue detallando la condición sanitaria del edificio. Mientras tanto, el personal de maestranza se encargaba de mantener limpios los pasillos y las instalaciones.

“Tenemos todo cerrado porque queremos arrancar esta nueva etapa con todas las de la ley. Cumplimos con todos los requisitos que nos pidieron. Luz Médica hoy es el sanatorio más aséptico que hay; no tiene ni un germen”, enfatizó Luna.

Agregó que durante la mañana de ayer comenzaron a acercarse pacientes para ser atendidos. “Estamos ansiosos por abrir, la gente vino toda la mañana a consultar, porque no los atienden en otros lados. Estamos tratando de dar turnos para la semana que viene; todavía no podemos atender -indicó-. Los médicos sólo están esperando que les avisemos, tenemos todos los especialistas. El sanatorio está listo, desinfectaron, se hicieron las inspecciones por parte del Siprosa y comprobaron que todos los cultivos dan negativo”, reiteró.

Además, no dudó en que el sanatorio logrará recomponerse rápidamente. “Estamos seguros de que no nos costará volver al ritmo de antes porque damos una buena atención, de lo contrario la gente no volvería más por todo lo que se dijo. La gente ve que tenemos todos los servicios y la calidad de habitaciones que les ofrecemos a los pacientes; la atención es la misma para todos”, sostuvo Luna.

