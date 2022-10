Dólar hoy: a cuánto opera este miércoles 19 de octubre

El dólar hoy -sin los impuestos- ganó 22 centavos hasta los $159,71, según el promedio que surge de los bancos del sistema financiero local. En tanto, el dólar billete en el Banco Nación subió 25 centavos a $159 - sin los impuestos.

En el mercado paralelo, por su parte, el dólar blue avanza $3 a $290, luego de saltar el viernes $3 por efecto del dólar Qatar.



En la rueda de este martes el Banco Central volvió a comprar divisas en el segundo día de implementación del nuevo sistema de acceso a divisas para el sector importador. En ese marco, la autoridad monetaria se hizo de u$s21 millones.

"El nuevo sistema de autorización para acceder al mercado volvió a comprimir la demanda de dólares, permitiendo que la autoridad monetaria absorbiera el exceso disponible en la rueda de hoy", analizó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

Cabe recordar que el Banco Central cortó el lunes una racha de seis ruedas con saldo vendedor al comprar u$s23 millones en la jornada.

El mercado ahora aguarda el anuncio de nuevas medidas económicas que tiendan a mantener el equilibrio de las cuentas en un trimestre con menores liquidaciones del sector agropecuario.

"El gran desafío para el año que viene bajar la inflación es que hay que generar un cambio más fuerte que claramente no pasa por congelamiento de precios, y mucho menos anunciarlo antes", dijo María Castiglioni, economista de CyT Asesores Económicos

"Cuando dicen que no hay devaluación, en realidad no hay un salto brusco del tipo de cambio oficial, pero la suba está corriendo a un ritmo de más de 6% mensual. A pesar de eso, el tipo de cambio oficial ajustado por inflación y teniendo en cuenta qué pasa con el dólar en el mundo, sigue atrasado y no alcanza", afirmó.

Cotización del dólar ahorro, martes 18 de octubre



El dólar ahorro o dólar solidario-que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- aumentó 36 centavos a $263,52.

Cotización del dólar turista, martes 18 de octubre



El dólar turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para consumos con tarjetas en el exterior de hasta u$s300 por mes- subió 39 centavos hasta los $279,49.

Cotización del dólar Qatar, martes 18 de octubre



El nuevo dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales - aumentó 44 centavos y se ubica en los $319,42.

Vale remarcar que este tipo de cambio aplicará para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s300 mensuales.

Cotización del dólar mayorista, martes 18 de octubre



El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, subió 32 centavos y se ubicó en $152,82.

Cotización del dólar CCL, martes 18 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cayó $8,82 (-2,8%) hasta los $304,07. A su vez, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista alcanzó el 100%.

Cotización del dólar MEP, martes 18 de octubre



Por su parte, el dólar MEP bajó $5,71 (-1,9%) y operó en $293,33. En consecuencia, el spread con el oficial llegó al 91,9%.

Cotización del dólar blue, martes 18 de octubre



El dólar blue cerró a $290, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas. En tanto, la brecha con el dólar oficial llegó al 89,7%.

Cotización del dólar cripto, martes 18 de octubre



El dólar cripto o dólar Bitcoin gana 0,3% a $300,05, según el promedio entre los exchanges locales que reporta Coinmonitor.