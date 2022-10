Facundo Campazzo, figura del seleccionado argentino de básquetbol, recibió la bienvenida oficial de Dallas Mavericks a través de las redes sociales del equipo de la NBA.

"Welcome to the squad (bienvenido al equipo)", fue el mensaje en Twitter para el cordobés de 31 años desde la cuenta @dallasmavs, con más de dos millones de seguidores.

Campazzo arribó el pasado fin de semana a la ciudad de Dallas para firmar el contrato que lo vinculará con los Mavericks durante esta temporada. El exbase de Real Madrid llega desde Denver Nuggets, donde jugó en las últimas dos temporadas antes de convertirse en agente libre.

En la franquicia texana, Campazzo volverá a compartir equipo con el astro esloveno Luka Doncic, quien también fue integrante de la escuadra española entre el período 2015-2018.

Campazzo eligió la N° 2

De esta manera, el cordobés tendrá una nueva experiencia luego de sus dos temporadas en los Denver Nuggets, que decidieron no ofrecerle la renovación. En el reporte, Dallas indicó que Campazzo cambiará de número: dejará su preferido, el 7, y utilizará la casaca con el 2 en el frente y la espalda. ¿Por qué habrá sido la elección? Desde la cuenta oficial de la NBA en Latinoamérica dieron un indicio.

Hay que recordar que Jason Kidd es el entrenador de los Mavericks desde la pasada temporada y, en su segunda etapa como basquetbolista en la franquicia, uno de los mejores bases en la historia de la competencia utilizó ese mismo número.

De esta manera, Campazzo estará listo para el comienzo de la nueva campaña 2022-2023 de la mejor liga de básquet del mundo. El equipo donde jugará el argentino será uno de los contendientes en la Conferencia del Oeste, que tiene a los Golden State Warriors como últimos campeones de la NBA. Este miércoles, desde las 23 (hora argentina), los Mavs visitarán a los Phoenix Suns en su estreno en la temporada.

El jugador que brilló en Real Madrid, club en el que compartió plantel con Doncic, firmó un contrato de un año de extensión. Hay que recordar que para los jugadores con dos años de experiencia en la NBA, el mínimo en la 2022-2023 ronda los dos millones de dólares.

Después de meses de espera, tiempo en el que se habló de varias ofertas, entre ellas para regresar a la Casa Blanca o un posible nuevo destino como el Fenerbahce, de Turquía, Facu tendrá revancha luego de que los Nuggets no quisieron renovarle el vínculo. Hace algunas semanas, uno de los directivos de mayor peso en la franquicia de Colorado habló de por qué decidieron prescindir de un jugador del perfil de Campazzo.

“Queríamos intentar ser un equipo un poco más grande y no pensamos que fuera absolutamente necesario tener un verdadero base como Facu así que tomamos la decisión de movernos en una dirección diferente”, analizó el Calvin Booth, mánager general de Denver.

El directivo expresó su gratitud con el paso de Campazzo y dejó una frase sobre el valor que tuvo el juego del cordobés en el equipo. “Facu dio su alma y corazón cuando estaba aquí. Era querido en el vestuario”, agregó.

Después de un buen inicio durante la temporada pasada, Facundo quedó como el tercer base del plantel por decisión de Michael Malone. El entrenador de los Nuggets prefirió darle su lugar en la rotación al joven Bones Hyland, por lo que el ex Real Madrid perdió minutos.

Las estadísticas demostraron lo que fueron los últimos meses para Campazzo en la NBA. Después de la pausa por el All Star Game, cuando estuvo a un paso de ser canjeado a otro equipo pero finalmente no se encontró lugar para ser traspasado, Facu sólo vio acción en 11 de 24 partidos con un promedio de 8 minutos en cancha. Y en la serie contra Golden State alcanzó a jugar 13 minutos en total -no ingresó en los juegos 1 y 4 de la eliminatoria-.