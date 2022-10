Wanda Nara habló de las fotos donde aparece con L-Gante en un boliche del Conurbano y dejó muy mal parado a Mauro Icardi. Primero, desmintió haberse dado besos con el músico de cumbia 420. Luego, reconoció que esa noche fue muy especial para ella, y que la disfrutó más que muchas de las salidas que hizo con el deportista cuando eran pareja.

La empresaria decidió expresarse luego de que un seguidor le preguntara cómo pasó de vivir una vida de ensueño en París a estar en Quilmes a los besos con el artista. Sin pelos en la lengua, respondió: “Es verdad que estaba en ese lugar. Generalmente voy y estoy donde soy feliz sin importarme el comentario de los demás. Te puedo asegurar que esa noche fui más feliz que muchas que están en Europa”.

Los usuarios que están pendientes de la carrera de Wanda creen que a le vino muy bien reencontrarse “con la chica que fue” antes de formar pareja con Maxi López y posteriormente con Icardi. Y no estarían tan errados, ya que haber pasado un mes en la Argentina le sirvió para tomar la decisión de separarse del jugador del Galatasaray, que aún sueña con reconquistarla.

Wanda Nara y L-Gante, juntos en la cama

Wanda Nara aceptó ser la protagonista del último videoclip de L-Gante, pero lo que nadie se imaginaba es que aparecería desnuda con él en la cama. Así quedó expuesto en un adelanto que compartió el joven, donde se comprobó que tienen muy buena química.

“Tannn lindo, tan chu”, comentó la mediática al ver el adelanto de la grabación, que se podrá disfrutar completa el 20 de octubre. Todo esto le habría caido muy mal a Mauro Icardi, que días atrás se encargó de acusarla de mala madre por haber dejado a sus hijos durante un mes.

“Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir, terminó la grabación del programa que estuvo haciendo. Yo primero como marido, la elegí como la mejor de todas y siempre lo di a entender. Hoy en día se está alejando. Es un comportamiento que no es apto ni para ella ni sus cinco hijos. Por eso decidí hacer este vivo y hablar”, disparó indignado.

Wanda pisará Turquía este miércoles, pero se quedará en un hotel hasta que pueda mudarse al departamento que alquiló en el mismo edificio donde vive Icardi.

El tema en cuestión habla sobre un affaire que tienen dos personas a pesar de que están comprometidos o sus rupturas son muy recientes, tal como es el caso de ellos dos: ella se separó recientemente de Mauro Icardi y él, por su parte, de Tamara Báez. “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”, “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”, “Supuestamente una amiga”, “Te lo hago sin palabras”, “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer” son algunas de las frases que más llamaron la atención de esa canción.