Alarmantes videos de la orca de Mundo Marino

La orca de Mundo Marino, antes y después. Según activistas, Kshamenk está mas flaco, se mueve muy poco, no hace prácticamente nada en los shows y ya no salta.

La única orca que continúa en cautiverio en todo Sudamérica se llama Kshamenk. El animal fue capturado en 1992 por Mundo Marino, el acuario de San Clemente del Tuyú, en la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires. Desde ese momento vive en una pileta artificial, sin compañía de ejemplares de su misma especie, donde participa de distintos shows de entretenimiento.

En el mes de septiembre último comenzaron a viralizarse en redes videos de espectadores que alertaron a científicos internacionales sobre el estado “demacrado” del cetáceo.

Hoy se presentará en el Senado un proyecto de ley para prohibir espectáculos con animales marinos en cautiverio.

En ese contexto, diversas organizaciones animalistas salieron a pedir “más que nunca” por el estado de salud de Kshamenk -nombre de origen fueguino que en idioma ona significa ‘orca’- y el apoyo “de toda la comunidad activista y de todos aquellos que buscan el fin de las cárceles marinas”. Este mamífero es uno de los pocos machos cautivos de su especie en todo el mundo.

En diálogo con TN, Dalila Lewis, fundadora de la agrupación “Activistas Animalistas de la Costa” que vive en Mar de Ajó, aseguró que “expertos veterinarios de ONGs internacionales -como PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) y Dolphin Project- alertaron sobre la forma de ´cacahuate´ de la cabeza de Kshamenk. Este es un claro indicio de un estado corporal demacrado como resultado de una enfermedad avanzada o de una falta de alimento prolongada. Una o varias enfermedades, puede que muy graves, que podrían llevarla a la muerte”.

Sin embargo, Lewis está convencida de que alimento no le falta, ya que, pese a su estado a salud, hace shows a diario y “premia” a la orca con alimento.

Al respecto, el medio TN se comunicó con Mundo Marino, que respondió: “La información que circula en las redes sociales sobre supuestos problemas de salud de Kshamenk es falsa. Él se encuentra en perfectas condiciones. Para llegar a esa conclusión, se realizan controles mensuales como parte de un plan de medicina preventiva”.

De acuerdo al material de prensa enviado por Mundo Marino, en 2013 fue presentado el último informe sobre el estado de salud de la orca a la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Alerta mundial por el estado de salud de Kshamenk

“El domingo 2 de octubre por la noche recibimos nuevas fotos y videos de Kshamenk. Conseguimos una chica por las redes que no la conocieran para entrar a verlo. Y sí, está más flaco, se mueve muy poco, no hace prácticamente nada en el show, da vueltas, pide comida, saluda al final saliendo de la pileta, ya no hace saltos. Está muy distinto a como lo vimos en las vacaciones de invierno”, detalló Lewis a TN.

Y agregó: “Nosotros trabajamos hace muchos años con agrupaciones del exterior, ya que en Argentina hay especialistas sobre orcas y fauna exótica, pero trabajan con Mundo Marino o tienen convenios con universidades. Entonces nadie quiere hablar contra ellos porque se les complica su carrera profesional”.

Heather Rally es veterinario de PETA y especialista en animales cautivos. “La condición del cuerpo de Kshamenk es muy preocupante. Las imágenes del 2 de octubre muestran una hendidura debido al estrechamiento del espacio detrás de la cabeza, pero el estado general de su cuerpo se puede ver más fácilmente desde el primer conjunto de imágenes. Hay una pérdida significativa de reserva de grasa detrás de la cabeza crea”, describió Rally en un informe.