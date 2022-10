Alfaro lanzará su candidatura a gobernador el próximo mes

Durante la mañana del lunes, en Casa de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció que ya había firmado el decreto para establecer que todos los tucumanos concurran a las urnas el 14 de mayo de 2023. De esta manera el cronograma electoral quedó tendido sobre la mesa. Los pasos siguientes serán dirimir y conocer quiénes serán los candidatos que se lanzarán en esta nueva carrera eleccionaria.

Uno de los primeros que salió a objetar el adelantamiento de la fecha para los comicios provinciales fue el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro. En un una entrevista cedida a la La Gaceta Play, el presidente del Partido de la Justicia Social declaró: “Se están apresurando, están con miedo; que se adelante una elección que tendría que ser el segundo domingo de agosto tiene su razón, pero bueno, en esta provincia puede suceder cualquier con una Justicia que está totalmente comprada”, cuestionó.

La candidatura

Alfaro hizo un análisis del contexto social, económico e institucional del país, y expresó su voluntad para “gobernar esta provincia”. “Sé cómo hacerlo y es un desafío grande que te presenta Dios en la vida, y estoy dispuesto a hacerle frente”, expresó. Luego anticipó que va a oficializar su candidatura “en noviembre”, y que “nadie va a romper” Juntos por el Cambio. “Desde hace 25 años que en Tucumán votamos eslóganes pero nunca sabemos qué es lo que quieren hacer con nuestra provincia", criticó.

El rol de la oposición

“La oposición tendrá que acomodarse y hacer el trabajo que corresponde internamente pero también la oposición no está a la altura de la circunstancias; tenemos diferencias que se hacen públicas cuando los trapitos se lavan dentro de casa. A nivel nacional tenemos prácticamente muchísimas posibilidades de ser este gobierno y, a nivel provincial, todavía tenemos que remarla pero tenemos todas las condiciones para hacerlo. Hay una oportunidad histórica en nuestra provincia y nos la dio el 14 de noviembre la ciudadanía de San Miguel de Tucumán. Si no hubiéramos tenido esos problemas internos de instalar el corte de boletas, no tengas dudas de que ganábamos las elecciones”, dijo Alfaro. “Siento que muchos no tienen vocación de poder, no quieren cambiar Tucumán y están preocupados por sus intereses personales en dos o tres bancas, en dos o tres intendencias en lugar de pensar en gobernar esta provincia. Cuando se entra al partido, se entra a ganar o perder, pero con toda la fuerza, y se pelea cada pelota. No pasa por Sánchez ni por Alfaro, sino por esa vocación de poder", analizó el jefe municipal.

“Estoy cansado de ser opositor, de realizar diagnósticos, estoy cansado de la crítica y quiero poner manos a la obra porque sé que nosotros podemos hacer y cambiar esta provincia. Esta oportunidad se te da una sola vez, la gente te la da una sola vez y si no estás a la altura de las circunstancias, fuiste. Los problemas de la gente van mucho más rápido que los problemas políticos que podemos tener nosotros; se levantan con un precio del pan y al otro día tienen otro. Las cuotas del colegio crecen y esto se desarrolla con un gobierno nacional agonizando que está en terapia intensiva y que está tratando de llegar al fin de la gestión pero a costa del sufrimiento de muchos argentinos”, aseguró.

Internas en JXC

Germán Alfaro confirmó la reunión que mantuvo con el diputado nacional radical, Roberto Sánchez en Buenos Aires. “Sí le hice una propuesta de ir a internas porque no tenía otro camino. Fue una reunión muy positiva con Roberto porque coincidimos en que sentimos sobre nuestras espaldas la carga de la responsabilidad que nos dieron los tucumanos. Roberto me contó que en la calle le dicen: ‘únanse’; lo mismo que me dicen a mí. Roberto me llamó porque sabía que yo iba a Buenos Aires y me pidió que nos reunamos solos, algo que me pareció muy positivo porque es la primera vez que nos reunimos así. Lo vi presionado por el partido Radical, con esa presión de partido grande, de intereses particulares y creo que es lo que él siente. Me animaría a decir que hay muchos que quieren usar a Roberto Sánchez para conseguir sus objetivos e intereses personales”, deslizó Alfaro sobre la cumbre que mantuvo con el ex intendente de Concepción, quien también aspiraría a ser candidato a gobernador.

Según el intendente capitalino, a dialogar se llega “sin condicionamientos” y él lo que busca es una interna dentro del Juntos por el Cambio para que la discusión sea dentro del partido. “A la democracia y a los problemas de las democracias se los soluciona con más democracia”, dijo. "En Tucumán tendríamos que tener las PASO simultáneas y obligatorias que no permitan la intromisión de ninguna fuerza política en ningún partido y en ningún frente que se haya armado. Eso creo que hace más transparente al sistema”. concluyó Alfaro.

