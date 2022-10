La emoción del Pipita Higuaín tras su último partido

Luego de anunciar su retiro del fútbol profesional, este lunes Gonzalo Higuaín jugó su último partido oficial en la derrota 0-3 de su equipo, Inter Miami, ante New York FC por los playoffs de la Mejor League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

El "Pipita" anunció hace 15 días que se retiraría del fútbol a los 34 años (el 10 de diciembre cumplirá 35), una vez que concluyera la participación de Inter Miami en los playoffs de la MLS a los que clasificó por primera vez en su corta historia de casi cinco años de vida institucional y deportiva.



De este modo, el final de la carrera del delantero argentino ocurrió este lunes en el Citi Fields Stadium neoyorquino instalado en el barrio de Queens, donde los locales se impusieron en apenas cinco minutos, los que transcurrieron entre los 18 y los 23 minutos del segundo tiempo, cuando llegaron los goles sucesivos del brasileño Gabriel Pereira y el argentino ex Racing Club y Vélez Sarsfield, Maximiliano Moralez.

Tras el pitazo final, Higuaín no pudo ocultar su emoción y se quebró en el campo de juego

PURA EMOCIÓN: PIPA HIGUAÍN LE DICE ADIÓS AL FÚTBOL PROFESIONAL. pic.twitter.com/pgn7Q3P6Mv — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2022





El también brasileño Heber decoró el resultado en el segundo minuto de descuento de este encuentro que Higuaín disputó de manera completa y en el que el extremo ex Estudiantes, de La Plata, Matías Pellegrini ingresó en el complemento en el conjunto ganador.

Con la victoria New York FC enfrentará en cuartos de final a Montreal, de Canadá, en tanto que otros dos partidos de esta instancia los protagonizarán Philadelphia-Cincinnati y Los Ángeles FC-Los Ángeles Lakers, ambos el próximo jueves, a las 21 y 23 de Argentina, respectivamente.

“Quiero que me recuerden como persona, porque a la larga es lo que más importa. Saber que lo mental es lo más importante. Estar alineado mentalmente es lo que te lleva más cerca a tener éxito”, reflexionó Huguaín en conferencia de prensa.

“Jugar solo por amor a la pelota, esto me lo devolvió esta liga y este club. Pasé un año maravilloso más allá de este final. Me voy orgulloso de todo lo conseguido, y de los compañeros con los que me tocó jugar, del entrenador, de los fans”, destacó. Por último, resumió: “Se acaba lo que más amé”.

En el Inter de Miami, Higuaín jugó 69 partidos, marcó 29 tantos y 11 asistencias. En el club norteamericano se reencontró con su hermano mayor Federico, quien se retiró el año pasado. Juntos compartieron la ofensiva en 25 ocasiones, pero antes de recalar en USA, el Pipita fue determinante en la Juventus donde obtuvo el título de la Serie A en sus tres temporadas seguidas. Además, consiguió la Copa Italia dos veces y llegó a la final de la Champions League en 2017 con el combinado de Turín.

En su campaña se sumaron sus etapas en el Milan y el Chelsea. Con el Rossonero, jugó 22 encuentros (8 goles y 3 asistencias), mientras que con club inglés sumó 18 compromisos (5 goles que contribuyeron en la conquista de la Europa League).

El Pipita también dejó su huella en el Napoli, con el que obtuvo la Copa Italia y la Supercopa Italiana. En el equipo del sur tuvo 146 apariciones, en las que anotó 91 tantos que le permitieron alcanzar la octava ubicación cómo máximo goleador en la historia del club. Su recuerdo también está presente en el Real Madrid, donde sumó tres títulos de La Liga, una Copa del Rey y dos trofeos de la Supercopa de España. En el Merengue, registró 264 presencias (121 goles y 56 asistencias).

Naturalmente, sus inicios en Núñez fijaron los cimientos de una notable carrera. Los 15 gritos que festejó con la camiseta de La Banda le abrieron las puertas de Europa y la selección argentina. Sin dudas, el fútbol extrañará a una leyenda.