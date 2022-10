Wanda Nara y L-Gante a los besos en un boliche

Este fin de semana Wanda Nara y L-Gante estuvieron juntos en un boliche de Quilmes. Su encuentro quedó registrado en una foto que comenzó a circular en redes sociales y donde se los puede ver otra vez muy juntos. Además de esas imágenes que alimentan los rumores de romance, también hay un material donde se puede ver a la pareja a los besos.

El sábado el cantante brindó un show en El Bosque. Allí estuvo acompañándolo la mediática que desde un costado del escenario filmó todo el show. Allí, además de disfrutar de sus cumbias, la exesposa de Mauro Icardi se mostró muy cariñosa con el cantante.

En la fotografía publicada por la cuenta @chusmeteando1 se ve a L-Gante vestido con un conjunto deportivo dándole un piquito a la mediática, que aparece con una campera camuflada y con una capucha puesta para pasar desapercibida, demostrando no ejercer ningún tipo de resistencia a la acción que realiza el músico.

La foto que confirma el romance

Tras la presentación del cantante de cumbia 420, los dos y todo el equipo que rodea a Elián Ángel Valenzuela se fueron a una reconocida cadena de comidas rápidas para terminar la salida nocturna comiendo hamburguesas, según publicó la cuenta @ElEjercitoDeLAM. En la filmación, se puede ver a un grupo de chicos pedirles fotos y autógrafos antes de que el joven se retire del lugar.

Según se puede apreciar, Wanda Nara estaba adentro del auto, pero el que se dejó ver sin condicionamientos fue su íntimo amigo Kennys Palacios, quien también fue parte de la salida.

En concreto los dos siguen jugando el juego mediático en el que parecen sentirse a gusto. Y mientras ninguno se anima a confirmar el romance, los gestos que ambos tienen en las redes sociales no dejan de alimentar los rumores. De hecho, el cantante lo dejó entrever durante su visita a La noche de Mirtha: “La estoy conociendo, estamos conociéndonos”, había deslizado.

Lo cierto es que, en pleno juego mediático, Elián se animó a dedicarle una jugada canción a la empresaria. Así lo mostraron en LAM (América), donde Ángel de Brito expresó: “Él dijo que algunas líneas estaban inspiradas en Wanda”. En tanto, emitieron las imágenes del referente de la cumbia 420 entonándola en uno de sus shows del pasado fin de semana.

El tema en cuestión habla sobre un affaire que tienen dos personas a pesar de que están comprometidos o sus rupturas son muy recientes, tal como es el caso de ellos dos: ella se separó recientemente de Mauro Icardi y él, por su parte, de Tamara Báez. “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”, “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”, “Supuestamente una amiga”, “Te lo hago sin palabras”, “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer” son algunas de las frases que más llamaron la atención de esa canción.

Así las cosas, este sábado Wanda se presentó en un shopping de Avellaneda, donde convocó a sus seguidores para presentar su línea de cosméticos, y allí fue abordada por los periodistas. Diego Bouvet le preguntó si extrañaba a la prensa argentina, a lo que ella respondió: “En Europa también hay, pero por ahí no son tan intensos”. Entonces, Pablo Layus se refirió a su relación con L-Gante. “Esas son cosas que inventan ustedes”. ¿Si le divierte generar esa situación? “Me da risa hasta dónde puede llegar la imaginación de la gente”, respondió.