Carlos Acuña, líder de la CGT, candidateó a Massa para 2023

El cotitular de la CGT, Carlos Acuña dijo esta mañana que “personalmente” querría al ministro de Economía, Sergio Massa, como candidato a presidente en las elecciones de 2023. Antes de ingresar al estadio de Obras Sanitarias de Núñez, Acuña manifestó: “El nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, está haciendo las cosas bien y calmó un poco las aguas. Es mucho mejor que los otros economistas que tuvimos anteriormente”.

Apoyo temprano para el año que viene

Consultado desde su auto sobre su candidato para el año que viene dijo: “Queremos ver quiénes son los candidatos primero y en función de eso nos arreglaremos y veremos a quién vamos a apoyar”. Sin embargo, postuló a Massa como su predilecto: “Me gustaría que Sergio Massa sea candidato, porque es un hombre joven con muchas ganas y está demostrando que no fue cómodo lo de él y agarró este fierro caliente”.

La multiplicidad de actos por el Día de la Lealtad que se realizarán hoy no es la manifestación del serio conflicto interno que atraviesa al oficialismo, sino el síntoma más evidente de los problemas irresueltos y las amenazas sin disipar que cada sector del oficialismo enfrenta.

Kristalina Georgieva lo puso en palabras hace solo 72 horas: la interna peronista complica las cosas porque hay sectores que demandan gastos que no se pueden pagar, dice la traducción real y no la formal.

La directora gerente del FMI es el verdadero sostén de Sergio Massa, que, a su vez, es la última esperanza de los que no la quieren a Georgieva ni al organismo que ella dirige ni lo que ambos exigen, pero los necesitan. Contradicciones demasiado agudas para el cristicamporismo nac&pop, que pone el guiño hacia la izquierda mientras su gobierno dobla hacia la derecha y al Fondo.

En el albertismo redivivo, pero no revivido, celebran ese conflicto identitario, sobre todo de La Cámpora, para ponerle aderezo a una disputa que solo tiende a profundizarse.

“La Cámpora hizo echar a un ministro heterodoxo que le pulseaba al FMI [por Martín Guzmán] para imponer uno que expresa y responde como nadie al Fondo y a EE.UU. Por eso, atraviesa una crisis de identidad tan grande que a sus líderes solo les queda volver a la posición fetal y resguardarse en Cristina”, dice con ironía (y algo de rencor) uno de los funcionarios que mejor interpretan y más hablan con el Presidente.

La novedad de este nuevo Día de la Lealtad es que Fernández y Fernández de Kirchner pueden decir que no están peleados solo porque no se lo dicen el uno al otro. Y no se lo dicen porque no se hablan. Y no se hablan porque si se hablaran se dirían cosas que los harían pelear. Tal vez, definitivamente.