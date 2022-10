IFE 5: Massa se reúne con Raverta para definir el nuevo bono

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunirá muy posiblemente mañana con Fernanda Raverta, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (AnSes) con el fin de avanzar en la instrumentalización del ‘bono social' para las personas vulnerables. Aunque desde el Gobierno aseguraron a El Cronista que habrá novedades en los próximos días, la información todavía es difusa y la expectativa mucha entre las organizaciones que demandan la medida desde hace meses y se muestran cada vez más impacientes.

En una entrevista con Radio Rivadavia a su regreso de Washington, Massa dio algunos indicios del tipo de ayuda en la que se piensa para quienes "hoy no tienen nada, no tienen un plan, no tienen la asignación universal, no tienen seguro desempleo, ni trabajo". En un primer momento, habló de "adultos mayores sin ingresos" como las personas a las que se destinará este aporte pero luego evitó dar precisiones.

Acorde a fuentes del Gobierno, la cita con Raverta podría concretarse mañana mismo. A lo que luego le seguiría una segunda reunión de ambos con el Presidente Alberto Fernández. Desde AnSes confirmaron que se está avanzando en esta política y que en los próximos días habría mayores novedades. De hecho, según aclaró Massa, "para recibirlo el beneficiario deberá inscribirse en AnSes" y se cobrará a través de los mecanismos que disponga el organismo.

El ministro sí adelantó que se piensa como un "refuerzo alimentario" para fin de año y que, por ende, no se tratará de una suma permanente tal como la que reclamaban algunas organizaciones sobre la base de un modelo de Salario Básico Universal.

"Estamos terminando una propuesta con AnSes para ponerla operativa en breve. El objetivo es que podamos anunciar una medida que le dé la oportunidad a las personas de más vulnerabilidad de acceder a un refuerzo alimentario", explicó.

El ministro enfatizó que el programa se financiará con fondos provenientes del "Programa de Fomento Exportador" -popularmente conocido como ‘dólar soja'- "que le dio a la Argentina la posibilidad de acceder a mayores ingresos fiscales". Un objetivo social de este fondo estaba pensado en asistir con bienes de capital -herramientas- a quienes acceden a programas de fomento del empleo.

La segunda meta, acorde al ministro, era "asistir a aquellos que hoy no tienen nada, no tienen un plan, no tienen la asignación universal, no tienen seguro desempleo, ni trabajo". No obstante, no especificó de cuánto podría ser el refuerzo en cuestión ni cuán grande sería colectivo de personas beneficiarias. Sí indicó que se trata de "acceder al mínimo básico alimentario" que hoy ronda los 15 mil pesos para una persona adulta acorde a la Canasta Básica Alimentaria.

Qué dicen las organizaciones

Desde antes de la llegada de Massa al Ministerio de Economía, un número de organizaciones sociales, muchas de ellas vinculadas a la economía popular, levantaron la bandera de un ingreso de emergencia para las personas más vulnerables en la Argentina. Incluso hubo contactos del sector que comanda Juan Grabois a través del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner -con quien Massa mantiene un aceitado vínculo desde su gestión en Diputados-, para concretar esta política con urgencia.

El correr de las semanas y la falta de una medida concreta solo acrecentó la impaciencia por parte de los referentes del espacio oficialista que hasta llegaron a amenazar, en el caso de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (CTEP), con abandonar el bloque -aunque no el espacio del Frente de Todos-. La acción estaba pensada y consensuada ya hacia el interior del colectivo para implementarse en todos los niveles legislativos donde tienen participación: Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires.

El atentado contra la Vicepresidenta Cristina Kirchner pusieron en pausa esos planes más no el malestar al punto que en los últimos días volvieron a presionar públicamente con la falta de medidas concretas. Dirigentes del sector le aseguraron que su planteo iría in crescendo con el correr de los días hasta que se anuncie el tan mentado refuerzo, hasta hoy sin fecha específica.

Desde el Movimiento Evita, que también respalda el reclamo de un salario básico universal aunque con una postura menos crítica del Gobierno, tampoco decían tener ayer mayores detalles del 'bono social' que se dispone a anunciar próximamente el Ejecutivo.