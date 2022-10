No hay tal crisis: Tini y De Paul están juntos en Madrid

Desde hace varios días, venían circulando rumores que daban cuenta de una supuesta crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Sobre todo, después de los conflictos que el jugador del Atlético de Madrid habría tenido con el club que lo tiene contratado por haber ido a acompañar a la cantante a los Premios Billboard. Es que, según se supo, el futbolista habría pedido días extra antes de retornar a los entrenamientos alegando “cuestiones personales”, pero luego apareció junto al séquito que acompañaba a la intérprete de La Tripe T en el Watsco Center de Florida desatando la indignación de los fanáticos del Colchonero.

Así las cosas, se dijo que de Paul no estaba pasando un buen momento. Y que esto, sumado a la distancia, habría afectado su relación con Tini. Sin embargo, circuló que ambos habrían tomado la decisión de dar a conocer el final de la pareja después del mundial de Qatar, ya que Rodrigo es uno de los convocados por Lionel Scaloni para la selección argentina y la familia Stoessel no quería que se señalara a cantante como “responsable” si es que el deportista no lograba tener una buena performance en el torneo.

Reencuentro de amor

Pero lo cierto es que, lejos de todas estas especulaciones, Tini y Rodrigo se reencontraron en Madrid. Y las imágenes de ambos paseando por la capital española y disfrutando un café al aire libre llegaron a las manos de Keren Weinstein, creadora de la cuenta @chismesdeker, quien las compartió con sus seguidores para desmentir cualquier tipo de ruptura.

Cabe señalar que también hubo quienes dijeron que los rumores de crisis entre la cantante y el futbolista venían del lado de Camila Homs, ex de de Paul y madre de sus hijos, Francesca y Bautista, quien ya confirmó que viajará a Qatar para que los chicos puedan alentar a su padre. Después de haber llegado a un acuerdo extrajudicial, la modelo pudo retomar el diálogo con Rodrigo, a quien le habría pedido no coincidir con Tini en los estadios, teniendo en cuenta que Alejandro Stoessel, padre de la artista, ya había dicho que iban a viajar al mundial en familia.

No obstante, abordada por el cronista de Socios del Espectáculo, días atrás Camila se negó a hablar de la posible separación de quien fuera su pareja durante doce años. “No tengo nada para decir. En serio. No me sorprende. Aunque no se si será verdad o no será verdad, viste que los medios inventan mucho”, aseguró. Y, ante la insistencia del periodista, agregó: “De lo que no me involucra, no opino. Con su relación no tengo nada que ver. A él lo aprecio, obvio, es el padre de mis hijos”.

“¿Volverías con Rodrigo después de todo esto?”, le preguntó el notero. Sorprendida, Homs que actualmente está de novia con Carlos Benvenutto, le contestó: “No, no sé. Pará. Es un montón lo que me estás preguntando. No te puedo responder eso, no. Hoy no, la verdad que no. Tema superado. Estoy súper bien así”.

Cabe señalar que, después del episodio de los Billboard, de Paul optó por mantener un perfil bajo en las redes sociales. Sin embargo, previo al evento en el que Tini se presentó frente a una multitud, le escribió un tierno mensaje que decía: “Brillá. Será una noche mágica por un montón de cosas, pero por sobre todas las cosas porque vos sos magia. Te merecés esto y mucho más por tanto amor y dedicación a lo que hacés. No hay límites ni sueños con los que no puedas. Te admiro”.