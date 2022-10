Dólar Qatar: los bancos cobrarán la nueva retención

Oficializado el nuevo dólar Qatar, que les sumó una percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales a los consumos realizados en el exterior por más de US$300, se conoció que los bancos no contaban con un sistema que les permitiera saber lo que gasta un cliente con distintas tarjetas, de manera que una persona podía eludir pagar el dólar más caro dividiendo sus consumos entre distintos plásticos.

El viernes pasado hubo una reunión entre autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) en que las entidades financieras plantearon el problema y se fueron con algunas soluciones transitorias para aplicar el régimen.

En el caso de las tarjetas de crédito, en principio, se aplicará la percepción por liquidación al finalizar el período y en todos los casos en que el consumo supere los US$299,99, mientras que, en tarjetas de débito y prepagas, no se aplicará salvo que el consumo supere los US$299,99.

Según fuentes de la AFIP, el organismo cuenta con la posibilidad de entrecruzar la información de los consumos en el exterior de los contribuyentes y resolverá el problema de los bancos mientras ellos desarrollan sus sistemas. Sin embargo, la tarea no sería fácil según fuentes de la industria.

Uno de los problemas es que los bancos no saben cuánto consume el cliente hasta el procesamiento y emisión del resumen o los resúmenes de las tarjetas de crédito por parte de las procesadoras de pago como Prisma y Fiserv. Es decir que la aplicación solo podría ser en forma retroactiva.

Otro escollo es que la percepción por CUIT no sería posible porque no todos los bancos están conectados. “Habría que refundar el sistema financiero con un desarrollo que conectara todos los sistemas. Las procesadoras tienen más de cien sistemas de recaudación, pero necesitás uno, que debería ser la AFIP; si no, los bancos se tendrían que convertir en la AFIP. De alguna forma le encontrarán la vuelta y si no los clientes se tendrán que hacer cargo”, explicaron.

Por el momento, una plataforma de pagos bloqueó todas las compras con tarjetas prepagas de US$300 para arriba porque no tiene desarrollada la posibilidad de cobrar la percepción del 25%. Permite gastar hasta menos de US$300 y analizará la percepción por operación, pero tiene el problema de que el cliente puede no tener fondos contra los cuales hacerla.

“La AFIP minimiza el problema que les genera a los contribuyentes, en este caso los bancos –que son agentes de percepción– y las fintech, y la realidad es que esta es una carga administrativa que es desproporcionada y no reciben ninguna remuneración del fisco por hacer todo este trabajo. Es decir, en todo caso el fisco debería reconocerles un crédito fiscal por la inversión en sistemas, en horas de trabajo de personas, y no lo hace”, opinó el asesor tributario Sebastián Domínguez.

Entre los pendientes de la reunión entre los bancos y la AFIP está además el tema de cómo se aplicará el límite de US$300 en tarjetas de crédito con titulares adicionales y qué pasará en el caso de darse la imposibilidad de percibir. En este caso resultaría aplicable la ley 11.683 y la responsabilidad recaería en el contribuyente, pero las entidades solicitaban una normativa al respecto o una posición por escrito del organismo, al menos de manera informal.