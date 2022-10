Día de la Madre en El Mollar: Hernán Drago en los festejos

El conductor y modelo Hernán Drago visitó nuestra provincia en este día especial. Se dirigió al Mollar y homenajeó a las madres en su día. Su rol en el escenario fue disfrutar, pasar una tarde con la gente, sacarse fotos y conocer a las personas que se acercaron a festejar.

Visitando Los Valles

"Me encanta recorrer las provincias, no conocía El Mollar y hoy pasar la tarde con la gente acá con muchas madres y tanta gente me convierte en un privilegiado. Vengo muy contento y muy predispuesto", confesó Drago.

Para finalizar, cerró con un mensaje para todas las madres: "A todas las mamás un beso grande y gracias por el trabajo que hicieron por nosotros. Siempre están y tenemos un lugar a donde volver. De corazón gracias a las madres y un beso grande".

Fotos del festejo